Puglia – In arrivo week end di freddo: allerta gialla della Protezione Civile

La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per avverse condizioni meteorologiche su tutta la Puglia a partire dalla mezzanotte di oggi, sabato 28 dicembre, e per le successive 24/36.

In particolare, sono attese nevicate sparse con quota neve al di sopra dei 300-500 metri, con locali sconfinamenti a quote inferiori ed apporti al suolo deboli o localmente moderati; venti forti o di burrasca, nord-orientali con raffiche di burrasca forte in corrispondenza delle aree montuose. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

La raccomandazione è quella di prestare sempre la massima attenzione.