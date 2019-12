Barletta – Incendio Dalena, Sen. Messina (PD) : “Salvaguardare la salute dei cittadini”

Ho ritenuto di dovermi recare personalmente nel luogo dove stamani alle prime luci dell’alba è divampato un incendio che ha completamente distrutto il capannone industriale dell’azienda “Dalena Ecologia” che si occupa del trattamento dei rifiuti.

È quanto dichiara in una nota la senatrice barlettana (PD) Assuntela Messina (Segretario Ufficio di Presidenza Commissione Ambiente del Senato).

Nonostante l’immediato soccorso dei Vigili del fuoco con mezzi ordinari e straordinari, nel pomeriggio le fiamme erano ancora presenti nell’area dell’incendio e secondo i responsabili dell’intervento , il Comandante provinciale De Pinto e il Capo reparto Fusillo, le operazioni di spegnimento proseguiranno ancora per almeno altre 48 ore.

Per il monitoraggio della situazione – prosegue Messina – e con il diretto coinvolgimento di ARPA Puglia, nella persona del Direttore generale Dott. Vito Bruno, ho interloquito con la Prefettura, assicurando l’interessamento del Ministro dell’Ambiente Gen. Costa, al fine di porre in essere le azioni e le attività necessarie per salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela ambientale del territorio.”

l>