Trani – Oggi Palazzo Beltrani compie 10 anni. Gli auguri del sindaco. VIDEO

Oggi, 30 dicembre 2019, Palazzo Beltrani compie 10 anni. Gli auguri giungono dal sindaco di Trani, Amedeo Bottaro. Il primo cittadino annuncia per il 19 gennaio 20120 una manifestazione in cui invita tutti, anche ex sindaci e donatori di collezioni.

L’inaugurazione del palazzo delle Arti avvenne nel 2009, alla presenza dell’allora sindaco Giuseppe Tarantini. Attualmente è gestito da “Made in Puglia”, dal direttore di produzione delle attività, Nichi Battaglia, per conto del Comune di Trani.

Al 2° piano del Palazzo, dedicato alle mostre permanenti, si trova la Pinacoteca “Ivo Scaringi” che raccoglie, oltre i quadri del maestro Scaringi, anche altre opere di proprietà comunale. Molte le donazioni: quelle del notaio Domenico Capozza, di Corato, del pittore Matteo Masiello, di Palo del Colle, e del gallerista Michele Ladogana, di Trani.

Tante anche le mostre. Ricordiamo quella dedicata alle macchine da guerra di Leonardo da Vinci; l’esclusiva mostra dedicata alla celebre fotografa “Tina Modotti, Immagini dalla Galerie Bilderwelt”; la rassegna Trani sul Filo, il teatro sospeso, atto secondo e I Dialoghi di Trani.

