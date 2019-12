Vanessa Incontrada fa la venditrice ambulante a Barcellona: invitata dagli ambulanti di Puglia

“La notizia della bella Vanessa Incontrada dietro la bancarella del papà ambulante a Barcellona sta facendo il giro del mondo.

Un’immagine straordinaria, di una purezza unica che incanta ed incanta proprio i colleghi del suo papà cioè gli Ambulanti d’Italia ed in particolare di Puglia”.

Proprio dalla bella Puglia, tanto cara proprio alla Incontrada, arriva l’appello del Coordinatore nazionale CasAmbulanti, l’andriese Savino Montaruli il quale invita esplicitamente la conduttrice spagnola ad essere ospite degli ambulanti pugliesi, aggiungendo: “L’immagine della signora Incontrada dietro un banco di mercato è di un fascino unico ed impareggiabile. La simpatia e l’intelligenza di una donna tanto sensuale non può non accattivare i ventimila ambulanti di Puglia.

Per dimostrare quanto gli ambulanti abbiano apprezzato la semplicità della signora Incontrada la invitiamo a trascorrere, nostra ospite, una giornata in Puglia. Avrà la possibilità di essere accompagnata per i mercati di Puglia e usufruire, a titolo assolutamente gratuito, di una intera giornata di shopping presso le centinaia di aderenti a CasAmbulanti, portando via con sé i prodotti in vendita nei nostri mercati.

Dall’abbigliamento agli articoli di profumeria, dagli articoli del periodo festivo fino a quelli alimentari tipici del territorio. Se la signora Vanessa lo vorrà e se chi ci legge voglia divulgare il presente invito in modo che giunga direttamente alla Incontrada, la Puglia avrà modo di dimostrare tutto il suo spirito di accoglienza e il calore di una Comunità unica al mondo e dal fascino esclusivo” – ha concluso Montaruli.