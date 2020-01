Spinazzola – Attiva dal 1° Gennaio postazione fissa 118

È attiva, dal 1° gennaio 2020, la postazione fissa 118 di Spinazzola.

“Questa è la nostra risposta alla richieste della popolazione, questa è la risposta che la Regione Puglia e il Presidente Emiliano hanno dato a quanti hanno manifestato la necessità di avere un presidio fisso di assistenza”: così Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bt, commenta l’attivazione della postazione fissa 118 a Spinazzola.



“Nonostante quanto previsto dal decreto ministeriale 70/2015, e nonostante quanto indicato dalle successive previsioni regionali – aggiunge il Direttore – abbiamo fatto richiesta di deroga, la Regione ha compreso e accolto le nostre richieste e da ieri, e per tutto il periodo invernale, a Spinazzola ci sarà postazione fissa”.

Il servizio si aggiunge a tutti gli altri già presenti nella Bat per garantire assistenza di emergenza-urgenza.

“Abbiamo fatto sforzi organizzativi notevoli – conclude Delle Donne – e per questo ringrazio tutti gli operatori del nostro servizio di emergenza e quanti hanno lavorato per ottenere questo importante risultato”.