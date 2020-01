Primarie Pd, ministro Francesco Boccia: partecipazione sinonimo di libertà

“Partecipazione è sinonimo di libertà. La libertà di fare politica scegliendo direttamente, non solo un candidato o una candidata, ma un’idea di società. È questo il patrimonio collettivo dei progressisti e dei riformisti italiani. Oggi in Puglia vedere tanta gente in fila nei gazebo e nei circoli Pd trasmette questo grande senso di libertà. Stamattina a Bisceglie ho votato per le primarie del centrosinistra pugliese.

Un grande in bocca al lupo ai quattro i candidati: alla chiusura dei seggi il vincitore sarà, come sempre, la partecipazione democratica! Buon voto a tutti”.

Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia