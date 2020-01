Primarie centrosinistra, risultati finali nelle Bat: il più suffragato è Emiliano

Seggi chiusi alle ore 20:00 del 12 gennaio 2020.

Il più suffragato nella sesta provincia delle primarie pugliesi del centrosinistra per la scelta del candidato alle regionali “primavera 2020” è stato l’attuale governatore Michele Emiliano; i dati sono analoghi anche in tutte le altre province pugliesi (ha ricevuto oltre il 70% dei voti in tutta la Puglia ): sarà dunque Emiliano il candidato del centrosinistra in corsa per la presidenza regionale contesa con il già governatore (dal 2000 al 2005) ed ex ministro per gli affari Regionali (nel quarto governo Berlusconi) Raffaele Fitto in quota al centrodestra – anche se i leghisti pugliesi non sono del tutto “al suo fianco” – . I cinque stelle invece sceglieranno il proprio candidato con le “regionarie”.

L’affluenza totale, registrata nei dieci Comuni della sesta provincia, è stata pari a 4780 votanti (con 108 schede nulle 4672 sono stati i voti validi):

3746 sono i voti andati ad Emiliano, 596 all’ex parlamentare Elena Gentile, 262 al consigliere regionale Fabiano Amati e 95 al sociologo Leo Palmisano.

Stando ai dati (825 votanti) l’affluenza maggiore si è avuta a Margherita di Savoia, ovvero il Comune governato dal presidente della sesta provincia Bernardo Lodispoto.

Nelle tre città capoluogo di provincia i votanti sono stati pari a :

793 ad Andria di cui 682 hanno votato Emiliano, 77 Elena Gentile, 15 Palmisano e 18 Amati (tenendo conto che una scheda è nulla 792 sono stati i voti validi ).

783 a Barletta di cui 687 hanno scelto Emiliano, 53 Gentile, 7 Palmisano e 30 Amati (con 6 schede nulle 777 sono stati i voti validi ).

690 a Trani di cui 589 hanno optato per Emiliano, 52 per Gentile, 21 Palmisano e 17 per Amati (con 11 schede nulle 679 sono stati i voti validi).