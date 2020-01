Trani – Intesa Regione-Comune-Amiu per impianto di percolato

Oggi presso la sede aziendale di Amiu Trani si è svolto un incontro alla presenza dell’assessore alla qualità all’ambiente della Regione Puglia, Gianni Stea, a cui hanno partecipato il sindaco, Amedeo Bottaro, l’assessore all’ambiente, Michele di Gregorio, il consigliere comunale, Carlo Laurora, ed il dirigente dell’Area urbanistica, Francesco Gianferrini.

A fare gli onori di casa l’Amministratore Unico di AMIU, Gaetano Nacci. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati molti dei temi ambientali che riguardano Trani tra cui lo stato dell’arte sulle opere di messa in sicurezza della discarica, il potenziamento del centro comunale di raccolta e la realizzazione di obiettivi coerenti con l’indirizzo della Regione Puglia. Con l’intento di valorizzare il patrimonio ambientale di cui il territorio è ricco e rafforzandone la vocazione paesaggistica.

L’assessore regionale Stea ha elogiato l’impegno di AMIU mettendo in evidenza il valore di aziende pubbliche attive nel campo dei servizi ambientali. Con la presenza dell’assessore Stea in Amiu la Regione conferma l’attenzione rivolta a Trani e l’enorme sensibilità rispetto all’ambiente. L’impegno congiunto tra Regione Puglia, amministrazione comunale di Trani e AMIU S.p.A. ha consentito di accedere a numerosi finanziamenti con cui è stato possibile realizzare e programmare azioni a tutela del territorio, ribaltando una situazione di assoluta emergenza come quella vissuta negli anni passati. Un percorso da rilanciare con forza nella direzione della sostenibilità ambientale.