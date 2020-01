Regionali Puglia: ipotesi sul candidato di Renzi

Chi sarà il candidato di Renzi alle prossime eleziono regionali in Puglia?

Diverse le ipotesi, nessuna conferma. Contro il presidente uscente, Michele Emiliano, candidato scelto alle primarie del Pd, si fanno i nomi di

Dario Stefàno, vicepresidente dei senatori Pd, lo scrittore Gianrico Carofiglio, ex magistrato, ex senatore Pd e Marcello Vernola, ex presidente della Provincia di Bari, e tra le fila di Forza Italia.

Un centrosinistra, dunque, spaccato in casa e con due probabili candidature alle prossime elezioni regionali di maggio in Puglia.

Non si esclude un candidato della società civile per Italia Viva del leader Matteo Renzi