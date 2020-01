Il calciatore tranese Antonio Calefato convocato nella rappresentativa Under 16 della LND

Antonio Calefato di Trani classe 2004 è stato convocato a partecipare alla fase di selezione della rappresentativa Under 16 della Lega Nazionale Dilettanti e per lui inizia un sogno tutto Azzurro.

Il giovane calciatore è al secondo anno nel Settore Giovanile del Monopoli.

Mancino puro, attaccante d’aria, alto 1,83 cm, cresciuto calcisticamente per 10 anni nella Polisportiva Pontelama Trani , tesserato con L’ A.S.D. Nick Calcio Bari per la stagione sportiva 2019-2020.

Il 14 gennaio 2020, gli staff tecnici delle selezioni giovanili sono stati presenti al centro di Formazione Federale LND di Catanzaro, per visionare i migliori talenti delle società dell’area sud :(Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia).

L’Under 16 di Andrea Albanese è entrata in campo per l’allenamento con i 43 convocati classe 2004 e il giovane Antonio Calefato ha gonfiato la rete con un suo prestigioso goal mettendo così in evidenza il suo talento