BAT – “Miss e Mister Green 2020”, Brulli: “la moda ecosostenibile sulle passerelle”

“Sarà la moda ecosostenibile a sfilare sulle passerelle delle più belle piazze del sud Italia”. Lo ha assicurato Elena Brulli, direttore di produzione del concorso nazionale “Miss e Mister Green 2020” organizzato dall’associazione Forme e presentato in conferenza stampa presso il palazzo della Citta Metropolitana di Bari.

Tutti gli aspiranti modelli e modelle dovranno scaricare il modulo di adesione dal sito dell’associazione Forme, impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e gastronomico del territorio. Il concorso partirà in primavera e sarà patrocinato dalla Regione Puglia e dalle Province di Bari e Barletta Andria Trani.

I primi dodici classificati e la prima in graduatoria si sfideranno per l’elezione di Miss e Mister GREEN 2020 e saranno protagonisti del Calendario FASHION GREEN 2021, così come partner e location ospitanti. Inoltre sfileranno durante l’evento FORME Fashion Green.

“Parlare di moda “sostenibile”, ha detto ancora Elena Brulli, vuol dire eliminare l’uso di sostanze biodegradabili e di tutte le pratiche impattanti sull’ambiente del settore tessile e dell’abbigliamento. Infatti i costumi indossati dai partecipanti saranno realizzati in fibre naturali con tessuti ricavati da legno e latte”.

Alla conferenza stampa erano presenti Angelo Contaldo, conduttore e direttore artistico Forme; Elena Brulli, direttore di produzione Forme; Lucia Di Palo – Centro di Educazione Ambientale “Solinio Village”; Andrijana Popovic, psicologa; Giovanna de Crescenzo, giornalista