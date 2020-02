Coronavirus, Marmo: “Emiliano informi i cittadini su attività della Regione”

Una nota del capogruppo di FI Nino Marmo.

“Ormai sembra chiaro che se il governo cinese si fosse mosso per tempo, probabilmente il coronavirus non si sarebbe diffuso con tanta violenza. Ergo, ci domandiamo, al di là degli interventi a livello nazionale, se la Puglia si sia organizzata per prevenire e fronteggiare – Dio non voglia – eventuali casi accertati di persone affette dal virus.

Ciò alla luce soprattutto dei casi accertati dei due turisti cinesi: non si può trascurare nulla, ci vuole la massima attenzione.

Ci domandiamo, quindi, e lo domandiamo ad Emiliano, se abbia predisposto delle unità di crisi pronte ad attivarsi nella necessità. E chiediamo ad Emiliano, per eliminare inutili allarmismi, di informare i pugliesi su come proteggersi dal contagio e su quali siano i protocolli predisposti da seguire.

Una Regione efficiente è una Regione in grado di pensare prima ai problemi e tenersi pronta, specie e soprattutto quando si parla della salute dei cittadini”.