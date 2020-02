Barletta – “Idee per la Puglia in cammino” la protezione civile affianco dei disabili. Foto

Idee per la Puglia in cammino – Il sistema di Protezione civile regionale a sostegno delle persone con disabilità” è il titolo del convegno promosso dal Comitato permanente della Protezione civile tenutosi nel tardo pomeriggio di ieri 7 febbraio 2020, nella sala rossa del Castello di Barletta.

“La Protezione Civile deve essere uguale per tutti ristrutturando i piani in questa direzione – ha inizialmente sostenuto il presidente del Comitato permanente della Protezione civile regionale, Ruggiero Mennea – tuttavia il nuovo codice della protezione civile nazionale, varato nel gennaio 2018, mette al centro il concetto di autoprotezione includendo anche la necessità di formare tutti coloro che intervengono nell’ambito della protezione civile – ovvero la cosiddetta catena di controllo e comando – infatti si prevede di istruire (attraverso un piano di formazione triennale) 1000 volontari e 1000 amministratori pubblici onde diffondere la cultura di protezione civile consentendo in tal modo ai sindaci di aggiornare i piani di protezione, a tal proposito – ha evidenziato Mennea – sarà indetto un bando regionale con l’intento di finanziare i Comuni affinchè redigano nuovi piani più consoni ai rischi che presenta oggigiorno la nostra comunità.

Con questo incontro cercheremo di capire quali potranno essere le linee guida regionali per poter revisionare i piani comunali ovvero idee per mettere in sicurezza le persone con disabilità quest’ultima da intendersi come valore sociale da tutelare. Oggi – ha concluso il presidente del comitato permanente della P.C. – ascoltando le voci e i suggerimenti delle associazioni, abbiamo capito come spesso la politica regionale si occupa di aspetti economici, anziché di difficoltà delle persone. Penso ad esempio ai ‘dopo di noi’, che non sono contemplati in alcun regolamento regionale.”

“Bisogna dare dignità a queste persone – ha poi aggiunto il vicepresidente della Regione Puglia nonchè assessore regionale alla Protezione civile, Antonio Nunziante ( è stato anche commissario prefettizio di Barletta nel 2006 dopo le dimissioni del compianto ex sindaco Salerno ) – pongo l’accento sull‘ etica della politica’ e ribadisco la necessità di rivedere i piani comunali, inoltre mi inorgoglisce pensare che siamo riusciti ad assumere, tramite i nostri concorsi, 80 persone con disabilità, ritengo sia fondamentale aiutare materialmente e psicologicamente chi ha questo tipo di fragilità. La protezione civile con il volontariato è il sale della società e può essere di ausilio alla sicurezza dello Stato.

Del resto, a margine del suo intervento, lo stesso Nunziante ha altresì voluto precisare che: “ La protezione civile ha sotto controllo il diffondersi del coronavirus, la nostra Regione è monitorata.”

Restando in tema di volontariato ne ha parlato oggi anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dove a Padova “Capitale Europea del Volontariato 2020” il capo dello Stato ha sottolineato che : “ Il volontariato è una energia irrinunziabile della società. Un patrimonio generato dalla comunità”

Subito dopo è intervenuto Francesco Lanotte referente dell’associazione barlettana “Binario 10” ossia l’associazione che nel maggio 2019 ha partecipato a un bando indetto dalla Regione Puglia – #PugliaPartecipa – presentando il progetto “SuperArè” – Barletta senza barrire – avente l’obiettivo di mappare le barriere architettoniche diffuse sul territorio coadiuvando cosi il Comune nella possibilità di rimuoverle agevolando le persone con problemi di deambulazione.

Lo scorso 5 dicembre 2019 la Regione Puglia ha approvato la graduatoria definitiva del bando #PugliaPartecipa: il progetto “SuperArè ” ha ottenuto il finanziamento classificandosi 1° su più di 250 candidature.

Lanotte oltre a ricordare che sono in programma specifici incontri con i soggetti interessati al progetto pilota “SuperArè”, cosi come di intesa con la Regione, ha ribadito la necessità di porre in essere un fascicolo specifico per le persone con disabilità o con scarsa mobilità nel piano di evacuazione comunale.

Il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Giuseppe Tulipani, ha poi affermato che : “ Di fronte ad eventi calamitosi siamo tutti uguali e a maggior ragione bisogna fare prevenzione con la formazione. Presto con l’assessore Nunziate sarà siglato un protocollo di intesa che definirà le linee guida su come e quando intervenire a favore delle persone con disabilità mediante attività inclusive . Uguaglianza solo in termini di diritti ci sono le leggi ma non sono attuate; oggi cerchiamo di creare una rete con le istituzioni ma purtroppo l’eccessiva burocrazia non fa attuare quelle che sono le buone prassi.”

“Sono più di 5mila le associazioni presenti sul territorio nazionale collegate alla Protezione Civile – ha infine chiosato il referente del Dipartimento nazionale della Protezione civile Antonio Salpietro – Sulla questione disabilità ci stiamo lavorando ormai da più di 10 anni e purtroppo devo constatare che non molti Comuni hanno un buon piano di protezione civile poiché molto spesso sono affidati a tecnici “forestieri” che conoscono poco il territorio ed è inoltre importante che attraverso delle linee guida la disabilità faccia parte di questi piani.”

Dora Dibenedetto