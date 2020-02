Trani – Coronavirus, negativi tutti i casi sospetti

Sono risultati tutti negativi al test per SarsCoV-2 i campioni di casi sospetti giunti oggi al Laboratorio di riferimento regionale. Resta alto il livello di attenzione.

Come da disposizione della Regione Puglia, i cittadini che rientrano in Puglia provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, sono tenuti a comunicare la propria presenza nel territorio della Regione Puglia con indicazione del domicilio al proprio medico di medicina generale o in mancanza, al servizio igiene e sanità pubblica della ASL BAT al fine di permettere l’esercizio dei poteri di sorveglianza sanitaria.

La città di Trani ha messo a disposizione una mail di contatto per la comunicazione dei dati:

protezionecivile@comune.trani.bt.it