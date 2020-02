Musica e prevenzione alla discoteca DF (ex Divinae Follie) di Bisceglie. FOTO

I volontari dell’associazione “NO Alcol ai Minori” lunedì sera, 24 febbraio, erano presenti all’interno della famosa discoteca DF (ex Divinae Follie) di Bisceglie per distribuire gli opuscoli informativi di prevenzione alle droghe del programma “La Verità sulla Droga”, materiale concesso gratuitamente dall’associazione Dico NO alla droga Puglia.

Gli opuscoli relativi all’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti sono stati consegnati ai ragazzi all’entrata della discoteca in modo da prevenire quegli spiacevoli eventi che a volte si presentano ai fine serata.

Per arginare il problema della dipendenza, i volontari organizzano regolarmente eventi, mostre ed attività volte ad informare giovani ed adulti riguardo a questo tema che genera molta sofferenza nella nostra società attuale, infatti ci saranno altre serate informative di prevenzione.

Sono stati consegnati anche diversi Kit per insegnanti utilizzati per ricerche e lavori di gruppo; infatti molti professori lavorano su progetti di prevenzione già in prima media, età in cui i ragazzi iniziano ad avere i primi approcci con sostanze stupefacenti come gli spinelli.

L’umanitario L. RonHubbard, parla delle droghe come “dell’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale”.

L’intento dei volontari è quello di promuovere uno stile di vita sano e divertente senza l’uso di droghe.

Per maggiori informazioni scrivi a noalladrogapuglia@gmail.com o visita il sito www.noalladroga.it