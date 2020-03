Attenti alla lingua e segno di pace solo con la testa: l’appello del Vescovo di Andria

L’allerta Corona Virus non si è ancora placato e ovviamente ove possibile anche le chiesa Cattolica prende le sue precauzioni.

E’ di oggi infatti, l’appello del Vescovo di Andria Mons. LUIGI MANSI, che in queste ore i parroci andriesi stanno facendo girare tra i fedeli, sui vari gruppi whatzapp e che non pubblichiamo di seguito per intero:

“Ai Reverendissimi Sacerdoti e Diaconi Religiosi e religiose

Alle Associazioni laicali

In seguito alla situazione di preoccupazione che si è determinata anche nelle nostre regioni, la Diocesi di Andria, facendo seguito all’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 26 Febbraio u.s., circa le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, in unione con le altre Chiese locali della Regione, in tutte le attività di loro specifica competenza, adotta le seguenti disposizioni:

– si svuotino le acquasantiere dei luoghi di culto;

– si ometta lo scambio di pace che può consistere anche in un cordiale cenno del capo, senza il contatto delle mani durante le funzioni liturgiche;

– anche se tanti fanno fatica ad accettarlo, si dispone che la Comunione Eucaristica sia distribuita, il più possibile, sulla mano (tra l’altro, secondo le norme liturgiche vigenti); quanti fanno fatica ad accettare questa misura siano cordialmente aiutati a comprenderne il senso e ad adeguarsi;

l’elemento di oggettivo pericolo è proprio la mano del sacerdote che si avvicina e spesso viene in contatto con la bocca, talvolta con la stessa lingua;

– se necessario, si prendano precauzioni durante le confessioni auricolari e in contesti di contatti personali;

– gli assistenti religiosi delle strutture di cura si attengano scrupolosamente alle Disposizioni della Direzione Sanitaria del luogo in cui operano.

I sacerdoti spieghino ai fedeli che si tratta di doverose misure precauzionali, da attuare per il bene di tutti.

Al contempo, facendo nostra 1 ‘esortazione della Conferenza Episcopale Italiana, «Ci impegniamo a fare la nostra parte per ridurre smarrimenti e paure, che spingerebbero a una sterile chiusura: questo è il tempo in cui ritrovare motivi di realismo, di fiducia e di speranza, che consentano di affrontare insieme questa difficile situazione».

Come diocesi, siamo vicini con la preghiera alle persone colpite dalla malattia, ai loro familiari e amici e a coloro che li stanno assistendo e curando in ogni parte del territorio nazionale, soprattutto delle zone più colpite. Ringraziamo ed ammiriamo la disponibilità e il coraggio di medici, operatori sanitari, volontari, istituzioni locali, regionali e statali, operatori della comunicazione.

Questo tempo di difficoltà e di rinuncia ci aiuti a riscoprire in particolare la preghiera, il silenzio e la carità verso più deboli.”