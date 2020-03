Rinnovo CdA Banca Popolare di Puglia e Basilicata Si vota il 13 e 14 marzo 2020

A marzo si rinnova il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

Il Cav. del Lavoro, Vincenzo Divella, noto imprenditore italiano, che è stato ai vertici dell’Associazione degli Industriali e della Camera di Commercio di Bari, si propone a capo di una lista di soci qualificati che punta a porre al centro il SOCIO, le RISORSE UMANE e le loro professionalità e, soprattutto, il TERRITORIO con le sue eccellenze, territorio di cui la Banca è stata, per lunghi anni, motore e riferimento.

I soci della BANCA, il 13 (in prima convocazione) ed il 14 marzo (in seconda convocazione) sono chiamati a disegnare il futuro della Banca presso l’area Fiera San Giorgio di Gravina in Puglia alle ore 9.30. A sostenere la lista DIVELLA Presidente i candidati consiglieri: il Dott. Giovanni COLANGELO (Vice-Presidente), l’Avv. Giovanni MORAMARCO, il Dott. Michele CASIELLO, l’Avv. Claudia STIMOLA, l’Avv. Ugo GRIPPA, la Dott.ssa Doriana CLEMENTE, il Dott. Alessandro TAMBURRINO; il Dott. Mario BURDI.

Prima di recarsi al seggio è necessario ritirare presso qualsiasi filiale della BPPB la tessera o il biglietto di partecipazione alla assemblea.

E’ auspicabile la partecipazione diretta dei soci alla assemblea. Nell’ipotesi di impedimento, i soci potranno rilasciare una delega a favore di altro socio ben identificato.

Inoltre, è anche possibile votare per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione previa richiesta mediante l’apposito modulo.