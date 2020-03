Il Governo ha deciso: scuole e università chiuse in tutta Italia da domani al 15 marzo

Scuole e università chiuse in tutta Italia da domani, 5 marzo, fino al 15 marzo.

La disposizione arriva al termine della riunione a Palazzo Chigi tra il premier Conte e i ministri per l’emergenza Coronavirus.

Per la decisione il governo si è affidato al parere della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese. E a quello del ministero della Salute di Roberto Speranza, che non aveva fatto mistero di essere favorevole alla chiusura.

Favorevole anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che aveva detto: “invito tutte le famiglie a non mandare a scuola i loro figli a tutela della loro salute perché non siete obbligati a farlo e autorizzato scuole e università ad attivare la didattica a distanza, da casa, per arginare l’emergenza coronavirus.

Didattica è meno importante della salute pubblica, non lo dico io ma la Costituzione italiana”.