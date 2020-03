Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica al Liceo Scientifico “V. Vecchi” di Trani

Il Liceo Scientifico “V. Vecchi” di Trani anche per quest’anno, ripropone, dal 2 al 7 marzo, secondo le indicazioni del MIUR, presso l’Auditorium della Scuola, la Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica.

Obiettivo dell’iniziativa è mobilitare tutte le competenze e le energie per favorire nella scuola e nella società civile la più capillare diffusione di una solida e critica cultura scientifico-tecnologica che dialoga a 360° con la cultura umanistica.

Il programma, disponibile sul sito web del Liceo, prevede: Lectiones magistrales, reading, conferenze, laboratori, workshop, spettacoli teatrali e multimediali nell’ambito delle relazioni tra scienza e lavoro, scienza e sostenibilità, scienza e benessere psico-fisico-sportivo, scienza nella Commedia dantesca vs il Dantedì del 25 marzo, scienza nei giochi e calembour matematici, scienza e industria 4.0 e, soprattutto, scienza e salute.

Interverranno esponenti illustri del mondo delle professioni, del mondo accademico, della ricerca e della cultura, quali: il Docente Ordinario UNIFG, Domenico Cofano (in collaborazione con la Società Dante Alighieri – sez. di Trani), Chiara Candido e Massimiliano Ottolino (in collaborazione con l’Agenzia Etjca – sez. di Barletta), la Giornalista-Scrittrice Michela Di Trani, l’Endocrinologo, dott. Giuseppe Papagno, l’Istruttore federale FISW, Carlo Morelli (in collaborazione con l’USR Puglia e col CONI per il Progetto “Scopri il surf nelle scuole di Puglia”), l’Oncologo, dott. Francesco Silvestris, il Docente Ordinario UNIFG, Lucia Maddalena ( in collaborazione col Dipartimento di Economia dell’Università degli studi di Foggia), l’Ing. Nicola Intini della task force di Federmeccanica, il velista, già campione italiano ed europeo, Valerio Galati, ex studente del Liceo Vecchi.

La Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica, in questa sua rinnovata edizione, intende ispirarsi ai 17 goals dell’Agenda 2030 per offrire un contributo concreto alla formazione culturale dei nostri studenti in senso consapevole e, soprattutto, critico.

La Scuola, che valorizza il rapporto dialogico con ogni ambito del sapere, che ha promosso la curvatura biomedica e che incentiva la coltivazione del benessere psico-fisico di segno sportivo, non poteva sottrarsi a questo appuntamento con la Scienza tout court.

Informazioni, documentazioni e recensioni su: www.liceovecchi.it

Di seguito il fitto programma:

– Lunedì 2 marzo – Auditorium Liceo Vecchi ore 11.10-13.10

Scienza SMART Luciano Salvemini – Musicista

“Workshop iProducer sull’evoluzione delle Smart technologies” applicate alle cose, alla musica e alla creatività : il futuro della tecnologia e i problemi ad essa legati – CLASSI QUINTE

– Martedì 3 marzo – Auditorium Liceo Vecchi ore 10.10-12.10

Chiara Candido e Massimiliano Ottolino – Agenzia per il lavoro ETJCA SPA

“Orientarsi al lavoro” – CLASSI QUINTE

– Martedì 3 marzo – Auditorium Liceo Vecchi ore 12.10-13.10

“Letture animate con proiezioni video su Scienza, filosofia e storia della Scienza, letteratura scientifica e geometria nell’arte”

CLASSI QUINTE

– Mercoledì 4 marzo – Auditorium Liceo Vecchi ore 10.10-10.30

Cittadinanza Scientifica

“La salute degli adolescenti e il GIOCO D’AZZARDO” – Video con spettacolo interattivo

“Push the botton” – CLASSI QUARTE

– Mercoledì 4 marzo – Auditorium Liceo Vecchi ore 10.30-11.30

Michela Di Trani – Scrittrice /Giornalista presentazione del libro “Il riscatto” – CLASSI QUARTE

– Mercoledì 4 marzo – Auditorium Liceo Vecchi ore 12.10-13.10

Scienza e Salute (Ciclo “Professionisti al Vecchi”) Dott. Giuseppe Papagno – Endocrinologo

“Il ruolo del medico nel terzo millennio- Workshop interattivo” – CLASSI QUINTE

– Giovedì 5 marzo – Auditorium Liceo Vecchi ore 10.10-11.10

La Scienza nella Commedia dantesca Prof. Domenico Cofano- Docente presso UNIFG

“Strategie pedagogiche della Commedia dantesca Vs il Dantedì del 25 marzo”

in collaborazione con la “Società Dante Alighieri” (comitato di Trani) – CLASSI QUINTE

– Giovedì 5 marzo – Auditorium Liceo Vecchi ore 11.10-13.10

Scienza e Ambiente Carlo Morelli – Istruttore federale di sci nautico e paddle surf (FISW)

“ Scopri il surf in Puglia”

Progetto promosso dal MIUR in collaborazione col CONI – CLASSI TERZE

– Venerdì 6 marzo – Aula classi seconde e terze ore 10.10- 11.10

“Giornata dei GIUSTI GARIWO” – video

a cura dei docenti interni GARIWO

– Venerdì 6 marzo – Auditorium Liceo Vecchi ore 11.10- 12.10

Scienza e Ricerca (Ciclo “Professionisti al Vecchi”)

Dott. Franco Silvestris – Oncologo

“La biopsia liquida” – CLASSI QUINTE

– Venerdì 6 marzo – Auditorium Liceo Vecchi ore 12.10- 13.10

Scienza e Ricerca (Ciclo “Professionisti al Vecchi”)

Prof.ssa Lucia Maddalena – Docente presso UNIFG

“Analisi matematica: orientamento versus ECONOMIA” – CLASSI QUINTE

– Venerdì 6 marzo – Auditorium Liceo Vecchi ore 15.00-18.00

Scienza e Ricerca Prof.ssa Lucia Maddalena – Docente presso UNIFG

“Giocare con la logica e la matematica”

ALUNNI LICEO MATEMATICO – Percorso sperimentale in collaborazione con UNIFG

– Sabato 7 marzo – Auditorium Liceo Vecchi ore 10.10-12 .10

Scienza 4.0 (Ciclo “Professionisti al Vecchi”) Dott. Nicola Intini – Ingegnere meccanico

“La fabbrica connessa. L’industria manifatturiera italiana attra(verso) 4.0” – CLASSI QUINTE

– Sabato 7 marzo – Auditorium Liceo Vecchi ore 12.10-13 .10

Scienza: la salute degli oceani ” a bordo” (Ciclo “Professionisti al Vecchi” – Sez. Giovani Talenti)

Valerio Galati – Velista campione italiano ed europeo vs le olimpiadi – ex studente del Liceo Vecchi – CLASSI QUINTE

Il giorno 6 marzo, alle ore11.00, presso l’Auditorium del Liceo in epigrafe, si prevedono i saluti istituzionali da parte del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, del Dirigente dell’U.S.P. Bari, del Sindaco della Città di Trani e del Presidente della Provincia BAT.