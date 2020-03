Trani – Coronavirus, Tribunale: udienze sospese fino al 10 marzo

«Fino a martedì 10 marzo 2020 i magistrati concedano i rinvii delle udienze agli avvocati che ne facciano richiesta ad esclusione delle cause urgenti e con detenuti. Nel contempo è stata richiesta la sanificazione dei Palazzi di giustizia». E’ quanto stabilito dal Presidente del Tribunale di Trani, Antonio De Luce, in risposta alla richiesta urgente avanzata dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trani, Tullio Bertolino, che sollecitava la sospensione immediata delle udienze nei Palazzi di Giustizia di Trani per evitare la diffusione del virus alla luce della notizia del primo contagiato nella città di Trani da Coronavirus.

In particolare, il Presidente Bertolino aveva sottolineato che «le allarmanti notizie di queste ultime ore relative alla propagazione del virus hanno fatto salire la soglia di attenzione di tutte le autorità, tanto che il Presidente della Regione Emiliano ha chiesto al Governo di estendere anche alla Puglia il provvedimento di chiusura delle scuole, ambito in cui il contagio è favorito.

Ora, è di ieri l’ultima novità negativa: il primo contagiato tranese da Coronavirus, il quale avrebbe contratto la malattia recandosi ad una fiera in Lombardia.

Non è certo il caso di evidenziare la pericolosità della situazione all’interno del Tribunale, luogo in cui la promiscuità è all’ordine del giorno e la violazione delle regole minime di igiene indicate nel decalogo del Ministero della Salute è palese, per cui a parere di questo Consiglio dell’Ordine si renderebbe necessario provvedere ad una sospensione immediata delle udienze ed alla sanificazione di tutti i Palazzi di Giustizia di Trani con assoluta urgenza, senza attendere altro tempo.

Agire diversamente significherebbe mettere a rischio la prosecuzione dell’attività giudiziaria nelle prossime settimane, momento in cui il contagio avrà raggiunto molti degli operatori di giustizia, avvocati, magistrati, cancellieri».

Intanto, lo stesso Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, Tullio Bertolino ha disposto la sanificazione di tutte le strutture in uso agli avvocati: la sede dell’Ordine all’interno del Tribunale di Palazzo Torres, la Biblioteca storica di piazza Sacra Regia Udienza, l’ufficio della Mediazione civile e l’aula di Palazzo Nigretti.

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trani Tullio Bertolino

Rinviata l’udienza relativa al processo Sistema Trani, prevista per domani, su richiesta delle difese