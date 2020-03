Trani – Coronavirus: il sindaco consegna nei bar locandine per prevenzione. VIDEO

Questa mattina il sindaco di Trani Amedeo Bottaro e gli agenti di polizia locale hanno distribuito Nel bar della città locandine riportanti le misure igienico sanitarie per la prevenzione del contagio dal coronavirus

Riportiamo il post pubblicato ieri sulla pagina faceebook del sindaco di Trani Amedeo Bottaro.

Il #Coronavirus si sconfigge in primis adottando comportamenti responsabili e facendo prevenzione.

Sono dell’avviso che la città non debba fermarsi ma non possiamo permetterci in questa fase azioni opposte, con atteggiamenti decisamente distanti da ciò che è previsto dalle misure varate dall’Amministrazione e soprattutto dal Governo per rafforzare la prevenzione e contenere la diffusione del virus.

Oggi la Regione Puglia ha provveduto a diffondere una nota di chiarimenti applicativi in particolare per ciò che riguarda la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di almeno un metro come previsto dal DPCM.

Amplifico questi chiarimenti:

Sono da ritenersi sospese tutte quelle manifestazioni e quelle iniziative di natura culturale, sociale, economica e civica che, comportando l’afflusso di pubblico, determinino significative concentrazioni di persone.

Vanno pertanto incluse tra le attività da sospendere manifestazioni,fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti che prevedano la presenza di pubblico e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musical ed altro, ivi comprese le discoteche e le sale da ballo.

Oggi pomeriggio, oltre ad una riunione del COC, abbiamo incontrato le associazioni di categoria per chiedere un ulteriore sforzo di sensibilizzazione nei confronti degli iscritti in relazione alle buone norme da adottare.

Abbiamo predisposto del materiale informativo che distribuiremo (lo farò anch’io) alle attività commerciali della città.

Condividiamo il più possibile.

Grazie

Amedeo Bottaro, sindaco di Trani