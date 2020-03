Elezioni comunali ad Andria e Trani, possibile slittamento in autunno

di Antonio Leonetti

Si rincorrono ormai da un paio di giorni notizie riguardo il possibile slittamento delle elezioni comunali a livello nazionale e quindi nei capoluoghi di provincia BAT, Andria e Trani.

Dopo aver rinviato il referendum sul taglio dei parlamentari sine die, le agenzie nazionali scrivono di una valida proposta di formulare un nuovo election day che includa sia la scelta dell’amministrazione Regionale sia quella comunale, addirittura in autunno.

Questo è uno degli effetti del Corona virus che sta evolvendo nel periodo cruciale di una possibile campagna elettorale.

Si evince che questa tornata elettorale è ritenuta dal governo centrale, un punto cruciale nel breve futuro: saranno chiamati a votare i cittadini di 7 regioni, tra le quali la Puglia e i residenti di circa mille comuni tra i quali i nostri capoluoghi di provincia.

Per il nostro territorio è fondamentale avere una valida campagna elettorale che possa mettere in evidenza, soprattutto nella città di Andria, le necessità che possano far rinascere la comunità.

Mentre a Trani si cerca una conferma, ad Andria gli attori principali discutono con le varie liste a supporto.

Durante la discussione nei meandri delle istituzioni centrali, il partito Radicale,scrive in una nota: “votare il 29 marzo è un attentato ai diritti civili e politici dei cittadini, così come configurato dall’articolo 294 del codice penale. Siamo di fronte a una violazione del diritto dei cittadini ad essere informati”.

Se il picco del coronavirus che potrebbe colpire in modo diverso il nord dal sud Italia, si manifestasse in due periodi differenti durante questa primavera, vedrà consolidarsi l’evenienza di uno slittamento dell’election day.

In questo caso, potrebbe essere ponderabile un big election day in cui concentrare sia il referendum sia le ammnistrative comunali e regionali?

A quanto pare la Lega ci ha già pensato, scrive il sole24ore.com, che con il duo Calderoli – Salvini esprime: “in caso di accoglimento del quesito leghista sulla legge elettorale la vittoria dei sì sarebbe scontata, meno scontato invece il raggiungimento del quorum: la coincidenza con le amministrative lo renderebbe molto più probabile”.

Cosa ci regalerà ancora questo 2020 sarà la scoperta dei prossimi mesi.