Puglia – Coronavirus, oggi altri 2 casi di contagio nella BAT. In tutto sono 6

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro comunica che oggi 11 marzo – con aggiornamento alle ore 19.00 – sono stati effettuati 140 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi:

115 sono risultati negativi e 25 positivi.

I casi positivi sono cosi suddivisi:

4 in Provincia di Bari;

2 in Provincia Bat;

9 in Provincia di Brindisi;

9 in Provincia di Foggia;

0 in Provincia di Lecce;

1 in provincia di Taranto

Con questo aggiornamento salgono a 90 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus.

Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.