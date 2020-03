Trani – Coronavirus il paziente tranese è guarito: oggi riabbraccerà la sua famiglia

“Andra tutto bene” e così è stato per il 47enne tranese risultato positivo al Coronavirus e ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’Ospedale di Bisceglie.

Il paziente uno della BAT e uno di Trani è completamente guarito e sta bene, ed oggi torna a casa dalla sua famiglia, prima però ha effettuato un nuovo tampone risultato negativo.

L’uomo e la sua famiglia dovranno restare a casa in quarantena per altri 10 giorni per precauzione. I medici hanno scongiurato una ricaduta.

Il tranese aveva contratto il virus dopo un viaggio di laboro in Lombardia e Veneto