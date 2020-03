Coronavirus, donate oltre 1000 mascherine all’ospedale “Bonomo” di Andria

A nome di Andria Nuova e di Forza Italia, i titolari dell’azienda “Mary Confezioni”, Maria D’Onofrio e Sabino Ieva, assieme a Marcello Fisfola, ex Presidente del Consiglio comunale di Andria, hanno consegnato questa mattina le prime 1000 mascherine in puro cotone all’ospedale Civile “L. Bonomo” di Andria.

“Abbiamo sentito il dovere – dichiara Fisfola – di mettere a disposizione degli operatori sanitari delle mascherine di protezione a contrasto dell’epidemia di Coronavirus per fronteggiare la grave carenza che ancora oggi si riscontra in tutta Italia. Le mascherine in puro cotone consegnate oggi, rappresentano per le loro caratteristiche, una soluzione assolutamente temporanea ma valida per far fronte alle gravi insufficienze, ormai note a tutti. Rivolgiamo, pertanto, il nostro grazie all’azienda Mary Confezioni per la fattiva collaborazione”.

“Si tratta – specificano D’Onofrio e Ieva di Mary Confezioni – di dispositivi provvisori aventi le stesse caratteristiche di quelli utilizzati, eccezionalmente, dalla Regione Piemonte e donati, nella giornata di ieri, alla Regione Lombardia dalla Giunta regionale piemontese. Siamo convinti che gli operatori del nosocomio cittadino potranno trarne beneficio in attesa che siano consegnate le mascherine in conformità a quanto previsto”.

“In questa situazione emergenziale, la Protezione Civile non ha ancora consegnato alla Regione Puglia il milione di mascherine necessarie ad affrontare le attuali fasi dell’emergenza. Perciò – conclude il Capogruppo di Forza Italia alla Regione, Nino Marmo – l’altruismo e la generosità dei signori Maria e Sabino rappresentano un contributo, non affatto trascurabile per i tanti medici, infermieri e operatori sanitari in prima linea contro la pandemia. Auspichiamo, però, che il Governo Nazionale e la Giunta Regionale consegnino, in tempi rapidi, i dispositivi necessari ad affrontare l’emergenza garantendo la massima sicurezza del Personale Sanitario”.