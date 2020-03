Il giornalista Nicola Porro in diretta Facebook esalta Andria: “Si vede che sono andriese?”

Una breve citazione, una piccola parentesi per dimostrare attaccamento alla sua terra e alle sue origini.

Nicola Porro, noto giornalista e conduttore televisivo del programma “Matrix” in onda su Canale 5, non ha mai nascosto e rinnegato la sua amata Puglia, e in particolare la città di Andria. Anzi! Non ha mai perso occasione di menzionarla o di parlarne.

Ogni giorno, il vicedirettore de Il Giornale, in diretta Facebook sul suo profilo, esamina tutte le notizie dei più noti quotidiani italiani, commentandoli ed esprimendo le sue opinioni a riguardo in una rassegna stampa chiamata “Zuppa di Porro”, che è anche il nome della rubrica di economia che firma ogni sabato sul giornale milanese.

Ieri invece, durante una delle sue dirette serali, in cui “abbandona” per un po’ il giornalismo e si diletta in cucina nella preparazione di piatti caserecci, decide di condire alcuni finocchi e mentre spiega alla telecamera come tagliarne uno, afferma: “Si vede che sono andriese, no?” e poi rincara la dose: “Oltre al mio olio che alcuni di voi hanno comprato!”, riferendosi al prodotto dell’azienda di cui è proprietario insieme a suo fratello.

Nel live poi Porro sfodera il suo “asso nella manica”: lo squisito vino “Rasciatano”, anch’esso proveniente dalle terre andriesi e coratine.

“Questo è un Nero di Troia del 2008, in azienda non ce l’abbiamo più”. Poi riferendosi alla sua malattia dalla quale sta guarendo (ricordiamo che è in convalescenza dopo aver contratto il Coronavirus), invita tutti coloro che stanno seguendo la sua diretta (circa 6000) a brindare con il “suo” vino per la fine dell’incubo che ha vissuto.

“Tenuta Rasciatano”, questo il nome dell’azienda agricola di Nicola Porro che gestisce insieme al fratello Gian Michele, che ne è Presidente.

La tenuta, appartenente da 4 secoli alla famiglia Porro di Andria, si trova in agro di Barletta e vi si producono olio extra vergine di oliva e vini di ottima qualità.

(Dal minuto 3:20 in poi).