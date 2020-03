Barletta – Sospeso il trasporto pubblico locale

Con decorrenza immediata è stata disposta oggi, da un’ordinanza del sindaco Cosimo Damiano Cannito, la sospensione di tutte le linee del servizio di trasporto pubblico urbano.

Il provvedimento prende atto “dello sviluppo epidemiologico del virus COVID-19” che impone sull’intero territorio nazionale “l’adozione di ulteriori misure straordinarie, urgenti ed emergenziali per contenere la diffusione e prevenire il diffondersi del contagio”.

L’ordinanza sindacale è altresì in linea con le restrizioni, in ordine allo spostamento delle persone, stabilite particolarmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Puglia.

In particolare, il sindaco ordina “alla Società Paolo Scoppio & Figli autolinee s.r.l., concessionaria di servizio di TPL nella città di Barletta, la sospensione dell’intero servizio di trasporto pubblico urbano cittadino relativamente a tutte le linee”.

La disposizione avrà efficacia dalle ore 13.00 del 23 marzo fino a nuova comunicazione.