Batmagazine live: l’informazione in diretta sulla pagina facebook. VIDEO

Batmagazine live, l’informazione in diretta sulla pagina facebook di Batmagazine.

Primo appuntamento ieri pomeriggio a partire dalle ore 18.

Ospiti: Marina Nenna, Assessore attività produttive del Comune di Trani; Marilena Farinola, Giornalista; Ruggiero Mennea, Presidente Protezione Civile Puglia. Il programma è condotto dalla giornalista Antonella Loprieno in collaborazione con la redazione giornalistica di Batmagazine.

Tra i temi in discussione, il Coronavirus: dati, iniziative della Protezione Civile regionale e del Comune di Trani.

Mennea ha illustrato la sua iniziativa, “Diario dei contatti dei dipendenti pubblici” elettronico e il riferimento agli ospedali Covid19 con la proposta di inserire eventualmente anche il San Nicola Pellegrino di Trani.

Marina Nenna in qualità di consigliere nazionale di D.i.Re – Donne in Rete contro la Violenza, a prima associazione italiana a carattere nazionale di centri antiviolenza non istituzionali e gestiti da associazioni di donne, che affronta il tema della violenza maschile sulle donne secondo l’ottica della differenza di genere, collocando le radici di tale violenza nella storica, ma ancora attuale, disparità di potere tra uomini e donne nei diversi ambiti sociali.

“La violenza tra le mure domestiche, in questo periodo di emergenza coronavirus, in cui si è costretti a stare a casa, si fa sentire maggiormente.,Marina Nenna. Sul territorio abbiamo già registrato un episodio di violenza contro una donna.

In diretta anche la collega giornalista Dora Dibenedetto da Barletta che ha posto domande agli ospiti e letto i dati del bollettino regionale dei contagi aggiornato al 27 marzo 2020.

Prima di chiudere il collegamento un saluto doveroso alla collega giornalista Marilena Farinola da Molfetta che ha contribuito al format

link https://www.facebook.com/BatMagazine/videos/215911993051528/