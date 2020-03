Studenti pugliesi scrivono ad Emiliano: “Rimborso o blocco degli abbonamenti dei mezzi di trasporto”

“Il nostro Paese sta affrontando un’emergenza sanitaria senza precedenti causata dal diffondersi su tutto il territorio nazionale dell’epidemia COVID-19, con notevoli ricadute negative sull’economia delle famiglie italiane”.

Una lettera indirizzata al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, all’Assessore ai Trasporti, Giovanni Giannini e all’Assessore alle Politiche Giovanili, Raffaele Piemontese.

Federico Gaudelli (Foggia), Roberto Facchino (Foggia), Blerim Xheladini (Foggia), Matteo Birtolo (Brindisi), Andrea Di Bari (Brindisi), Michela Guzzo (Brindisi), Vincenzo Basile (Taranto), Girolamo Matera (Bari), Daniele Amatulli (Bari), Raffaele Digirolamo (Bari) e Federico Peloso (BAT), sono studenti pendolari pugliesi, promotori della proposta, che chiedono a gran voce il rimborso o il congelamento degli abbonamenti per i mezzi di trasporto, acquistati all’inizio del mese di Marzo, prima della chiusura delle scuole e delle Università sull’intero territorio nazionale.

“Tra le categorie colpite – continua la proposta – c’è quella degli studenti pendolari che all’inizio del mese di Marzo 2020 hanno acquistato abbonamenti per mezzi di trasporto, quali autobus e treni, per raggiungere la sede di studio e che, a causa della chiusura di scuole e università fino al 3 Aprile 2020, salvo proroghe, non li hanno utilizzati. Ne deriva un danno economico per gli studenti, che va ad aggravare la situazione spesso già precaria di tanti nuclei familiari in questa emergenza.

Da qui, discutendo tra amici provenienti dalle diverse realtà della Puglia, è nata l’idea di fare qualcosa di concreto per tutelare i pendolari pugliesi.

Chiediamo che la Regione Puglia si attivi per prevedere il rimborso dei titoli di viaggio mensili acquistati dagli studenti pendolari o, laddove non sia possibile il rimborso, che si attivi per prevedere – di concerto con i concessionari del servizio pubblico locale – sconti o recuperi sul costo degli abbonamenti che saranno attivati al termine dell’emergenza.

Alla proposta, inviata alla Regione questa mattina, abbiamo deciso di affiancare una petizione online, che in poche ora ha già raccolto centinaia di sottoscrizioni, al fine di mobilitare tutti gli studenti e tutte le studentesse pugliesi.

Noi siamo disponibili a metterci in contatto – concludono gli studenti – per discuterne e siamo sicuri che il Presidente della Regione Michele Emiliano e gli assessori regionali Raffaele Piemontese e Giovanni Giannini, da sempre vicini alle istanze di giovani e studenti, si attiveranno immediatamente per tutelare i pendolari pugliesi”.