Covid-19, uno studio sulla notevole riduzione dei contagi in Puglia

L’elaborazione statistica dei dati divulgati dalla Protezione Civile mostra, per la Puglia, un andamento percentuale dei contagi in diminuzione, ma l’andamento dei decessi è un dato che fa riflettere.

Una recente analisi, promossa dal prof. Fabio Santeramo dell’Università degli Studi di Foggia, ed alla quale hanno collaborato la dott.ssa Emilia Lamonaca e il dott. Marco Tappi mostra che l’aumento percentuale dei contagi si è notevolmente ridotto dall’inizio della pandemia, che per la Puglia risale al 24 febbraio, quando un uomo residente nella provincia di Taranto, di ritorno da Codogno, è risultato positivo al Coronavirus.

I dati riferiti alle prime tre settimane del mese di marzo mostrano picchi che superano il 30% di nuovi casi positivi giornalieri, mentre nell’ultima settimana il dato non ha superato il 13% ed è in continua contrazione, tanto da registrare il 6% di nuovi casi positivi giornalieri all’inizio di aprile.

La tendenza è sicuramente incoraggiante e sancisce che i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno sortito effetti positivi, tuttavia, è ancora molto prematuro affermare che si sia scongiurato il rischio che il sistema sanitario pugliese non regga.

I dati parlano chiaro: se difatti diminuisce l’aumento percentuale giornaliero dei casi e si scongiura la temuta crescita esponenziale, i positivi continuano ad aumentare in numero assoluto, e, dato più allarmante, l’andamento percentuale dei deceduti non accenna a diminuire.

Sebbene la Regione abbia potenziato il Piano ospedaliero, attrezzando la regione per uno scenario in cui si possano contare 3.500 contagiati ed accogliere 344 degenti in terapia intensiva, in Puglia il numero di positivi attualmente supera i mille e settecento, ed i posti di terapia intensiva occupati sono oltre il centinaio (dati Protezione Civile aggiornati al 01/04/2020).

E’ quindi importante sottolineare, soprattutto a causa del lungo decorso della malattia e quindi della difficoltà nel liberare posti letto in ospedale che se non si registrerà, nei prossimi giorni, un’importante riduzione degli incrementi giornalieri di contagi risulterebbe presto difficile garantire l’assistenza sanitaria a tutti.

E’ ancora una volta quindi doveroso ribadire l’invito a contribuire: restiamo a casa.

Fonti

Primo contagio 24 febbraio: https://bari.repubblica.it/cronaca/2020/02/27/news/coronavirus_caso_positivo_in_puglia_tamponi-249693032/

Piano ospedaliero Emiliano

https://www.ansa.it/puglia/notizie/2020/04/01/emilianopiano-ospedali-su-3.500-contagi_d8a23767-ea76-4654-ac2e-b2ef893906e3.html