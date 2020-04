L’Accademia Effe.Di. non si ferma: partita la formazione a distanza per le materie teoriche

Un’esperienza nuova e stimolante.

In tempi di crisi dettati dall’emergenza Coronavirus, l’Accademia per parrucchieri ed estetiste Effe.Di., con sede ad Andria e Molfetta, si attrezza al meglio per garantire formazione e aggiornamento a tutti i suoi studenti.

Da martedì 31 marzo, infatti, è partita la didattica on-line per le materie di studio teoriche: un modo alternativo per rimettersi in moto ed azzerare le distanze, creando nuove sinergie tra docenti ed allievi della grande famiglia accademica.

“Le grandi crisi possono essere occasione di grandi opportunità” – afferma la direttrice di Effe.Di., Dora Fiore.

“Con questo spirito accettiamo con i nostri studenti e le nostre studentesse la sfida di continuare la formazione con gli strumenti che il nostro tempo ci offre. Coerentemente con quanto stabilito dalla Regione Puglia diamo avvio alla formazione a distanza per le materie teoriche”.

Poi esprime il suo augurio per questa nuova avventura: “Un clic e siamo subito “NOI”, con i nostri sorrisi, i nostri sogni e progetti, il coraggio e la forza dei docenti, la bellezza di affrontare insieme anche questa difficoltà”.

Un esempio da seguire e da cui ripartire in un momento complicato: la paura si vince anche così!