Avviso pubblico MIT riqualificazione porti, sen. Damiani (FI): “Da Barletta subito progetto per il territorio”

8 Aprile, 2020 | scritto da Redazione

Barletta

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha emanato un Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali nell’ambito dell’Asse B “Recupero Waterfront” del Programma di Azione e Coesione 2014-2020 “Infrastrutture e Reti”, finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero waterfront nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia per un importo complessivo di 140 milioni di euro.

“Pur nella fase di emergenza sanitaria che stiamo attraversando, che obbliga ad affrontare con priorità altre questioni, non dobbiamo perdere di vista le opportunità offerte per la valorizzazione delle infrastrutture del Sud – dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani –

Dall’inizio di quest’anno ho già avviato un confronto con le Autorità coinvolte sullo sviluppo, turistico e commerciale, del porto del nostro territorio, a seguito dello stanziamento di 5 milioni di euro in manovra finanziaria su mio emendamento.

Segnalo adesso all’Amministrazione comunale di Barletta questo bando del MIT inerente alla riqualificazione del territorio attraverso il recupero delle zone adiacenti le aree portuali in condizioni di degrado urbano e il miglioramento della competitività del sistema portuale”.

“Ora più che mai, in questa fase di stallo obbligato, è il momento di cogliere tutte le occasioni di sviluppo in vista di una fase di ripresa economica che dovrà essere vigorosa e rapida, per rimediare alle gravi conseguenze negative del blocco imposto dall’emergenza sanitaria.

Il bando finanzia interventi di ammodernamento di moli, banchine e piazzali, restyling dei terminal crociere, dragaggi, interventi per la sicurezza e tanto altro, quindi opere in perfetta coerenza con le necessità del nostro porto.

L’Amministrazione di Barletta si faccia dunque avanti con un proprio progetto in tempi brevi, anche perché fra i criteri di selezione, a parità di punteggio, è previsto l’ordine cronologico delle domande”, conclude il senatore Damiani.