Covid-19, Ventricelli (Confimi) : “Gli interventi previsti saranno più efficaci, quanto più le procedure saranno snelle”

Gli interventi previsti saranno tanto più efficaci, quanto più le procedure di accesso saranno snelle e veloci”.

Così, il Presidente di Confimi Industria (Confederazione Industria manifatturiera e dell’impresa privata) Puglia Sergio Ventricelli (foto), all’indomani dell’annuncio della Regione di un prossimo pacchetto di interventi, per fronteggiare la crisi di liquidità che sta investendo anche il sistema economico regionale.

“In questo momento, prosegue Ventricelli, abbiamo bisogno di far funzionare virtuosamente i meccanismi di autocertificazione, di compensazione e di forfetizzazione, ossia di ridurre al minimo tutti gli interventi di intermediazione.

I controlli, che dovranno essere, in ogni caso, seri e puntuali, devono essere effettuati in una fase immediatamente successiva.

In questo momento, dobbiamo tutelare, primariamente, il nostro patrimonio industriale manifatturiero, dando fiducia ai nostri operatori, imprenditori e lavoratori assieme, che saranno impegnati in una ripresa durissima, paragonabile per lo sforzo da profondere, a quello messo in campo finora dal nostro straordinario sistema sanitario.

In tal senso, siamo pronti a confrontarci, da subito, con il Governo Regionale, per definire disposizioni e strumenti utili ed efficaci nel superiore interesse di tutta la collettività pugliese”.