Coronavirus, Zullo (FdI): “Triste primato per la Puglia, più morti rispetto alle altre regioni del Sud”

“E’ vero il Sud è stato, fortunatamente, meno colpito dal Covid-19 grazie alle misure di contenimento ma, fra le regioni del Sud, la Puglia ha un triste primato e sul quale più di una riflessione dovrà essere fatta non solo per analizzare gli errori eventualmente compiuti, quanto per evitare di farne in futuro: la PUGLIA è la regione del Sud dove si muore di più di coronavirus poiché il tasso di mortalità grezzo è più alto.

Per semplificare: in Puglia ogni 100 mila residenti ne muoiono 7 per coronavirus, in Campania e Molise 5, in Sicilia, Calabria e Basilicata 4. I dati fanno riferimento a giovedì 16 aprile”.

Ad evidenziare i dati relativi alla mortalità per Coronavirus in Puglia, è il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo, che pone una serie di interrogativi a riguardo.

“Forse che la popolazione pugliese è più anziana di quelle delle altre regioni del Sud? Non crediamo che in Puglia si è più anziani di tutto il meridione. I deceduti pugliesi da COVID erano portatori di più pluripatologie rispetto a quelli delle altre regioni del Sud? Non è verosimile. Si fanno meno tamponi rispetto alle altre regioni del Sud per cui nelle altre Regioni ci sono morti da COVID19 non assoggettati a tampone? Non può essere perché in alcune regioni si fanno più tamponi rispetto alla Puglia e si dimostra la mancanza di correlazione. Si arriva tardi alla presa in carico degli infetti quando ormai sono al limite della saturazione per carenza di saturimetri a domicilio? Per quanto ci riguarda può essere questa la spiegazione.

La mancata effettuazione di tamponi nelle RSA-RSSA, – continua Zullo – unita alla carenza di assistenza territoriale e domiciliare e i ritardi con il quale sono effettuati i tamponi e pervengono i risultati possono condizionare l’esito delle cure e queste carenze le viviamo in Puglia. Ma se ci facciamo noi queste domande, a maggior ragione siamo convinti che se le debba fare il presidente-assessore alla Sanità, Michele Emiliano.

Per questo è necessario il confronto con le TASK FORCE delle altre Regioni per capire se è nei ritardi di presa in carico dei positivi che noi falliamo o c’è altra motivazione ma abbiamo il dovere di fare di tutto per salvare quante più persone possibili. Ogni vita umana ha il suo inestimabile valore ed Emiliano, da Presidente-Assessore alla Sanità, ne è il custode” – conclude il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia.