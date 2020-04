“Meritate una brutta fine, senza di voi campiamo alla grande”, Vittorio Feltri torna ad attaccare il Sud

Ormai è una guerra a viso aperto e senza esclusione di colpi.

Il direttore del quotidiano “Libero”, Vittorio Feltri, durante tutta la sua carriera non ha mai nascosto l’idiosincrasia nei confronti del Sud e non ha mai perso la voglia irrefrenabile di esternarla in qualsiasi occasione.

Negli anni il suo odio verso il mezzogiorno d’Italia si è accentuato sempre più: offese, denigrazioni, ingiurie e prese di posizione nette, hanno caratterizzato molti dei suoi articoli in cui il bersaglio principale è stato il suo solito “nemico”, quel sud ritenuto “sfaticato, mantenuto e inutile” dal bergamasco.

Tra le tante sue spiacevoli esternazioni, ricordiamo i “titoloni” da censura come “Virus alla conquista del Sud”, in cui riteneva il Coronavirus un nuovo Garibaldi pronto a portare l’Unità d’Italia; oppure alcuni suoi infelici commenti come quello contenuto in un suo editoriale “Lasciamo a Conte il suo zoo pieno di terroni e ostile al Nord che li mantiene tutti”.

Parole che fomentano ostilità e negatività, oltre a gettare continuamente fango sul meridione.

L’ultima “perla”, in ordine di data, del giornalista, se così può essere chiamato, è datata 19 aprile.

Nell’editoriale di domenica scorsa ha parlato di “secessione”, un argomento all’ordine del giorno, quasi un cavallo di battaglia di Feltri.

Il titolo: “Secessione, la previsione di Vittorio Feltri: senza fretta ma prima o poi il Nord lascerà l’Italia”, è tutto un programma, quasi un chiodo fisso.

Nell’articolo, il direttore di Libero prendendo spunto dalla prima pagina de “La Repubblica”, che analizza le accuse mosse alla Lombardia per la gestione del Coronavirus, prima ha cominciato ad evidenziare come al Nord la gente sia impaziente di voler ritornare a lavorare: “… non riscuote più lo stipendio, i piccoli risparmi familiari si sono esauriti, ovvio che punti a riprendere le proprie attività, questione di sopravvivenza”.

Dopo ha sottolineato gli aspetti che differenziano i settentrionali da tutto il ‘resto’: “… la realtà è che un popolo operoso e generoso quale quello settentrionale desidera soltanto rimpadronirsi delle proprie redini e continuare nella propria esistenza di persone perbene, non di gregari… “.

Poi è partito con l’affondo nei confronti dell’altra metà della Penisola:

“La mentalità corrente specialmente al Sud è nota: il Meridione è una terra affascinante e ricca di umanità, invece la Pianura padana e le Prealpi sono abitate da uomini e donne che puntano solo al denaro, fregandosene degli stornellatori. Il loro Dio sono profitto e fatturato. Luoghi comuni, pregiudizi che rivelano una preoccupante mancanza di informazioni esatte oltre che di cultura autentica. I “nemici” nostri però non devono esagerare, perché prima o poi i bollenti spiriti bossiani rischierebbero una nuova edizione”.

Parole agghiaccianti. Per Feltri, il nemico da combattere in questo momento delicato sembra essere il Sud Italia: definiti ‘nemici’ con una rabbia immotivata ed inspiegabile, utile forse a non ammettere alcuni errori commessi proprio in Lombardia.

Nell’editoriale non ha risparmiato nessuno, anche un riferimento (seppur velato) al foggiano premier Conte: “Da Milano, Bergamo, Brescia, Padova, Treviso eccetera monta la ribellione alla dittatura romanfoggiana. Nelle succitate zone è sul punto di maturare la volontà di mandare al diavolo la capitale e dintorni, prende corpo la minaccia di non fornire più un euro agli spreconi che amministrano male lo Stato”.

Alla fine del suo brillante turpiloquio ha anche augurato alla Lombardia di definire il taglio tra le due Italie: “Manca soltanto la Lombardia per creare una frattura tra le due Italie divise da una antipatia reciproca che si era sopita e che le polemiche sul virus hanno risvegliato in modo drammatico”.

Poi il terribile insulto finale: “Attenzione, manutengoli ingordi, a non tirare troppo la corda poiché correte il pericolo di rompere il giochino che fino ad ora vi ha consentito di ciucciare tanti quattrini dalle nostre tasche di instancabili lavoratori. Noi senza di voi campiamo alla grande, voi senza di noi andate a ramengo. Datevi una regolata o farete una brutta fine, per altro meritata“.

Vittorio Feltri si è rivelato ancora una volta una persona incommentabile, insensibile e disgustosa.

Il suo ripudio è illegittimo. E’ doveroso chiedersi: ma nessuno prende provvedimenti in merito? Possibile che la faccia sempre franca? In uno Stato democratico e civile, è normale che un giornalista, direttore di un quotidiano nazionale, fomenti odio, rabbia e razzismo? Sì, perché questo è razzismo!

Qui non si parla di politica, in cui si può essere d’accordo o no.

Qui si parla di dignità, rispetto, onore verso un popolo che, diversamente dal pensiero feltriano, suda, lavora e si sacrifica per andare avanti ogni giorno. Di questo, anche essendo acculturato, Feltri non ne è a conoscenza.

D’altronde, cosa ci si può aspettare da una persona che, in un’intervista, definì Adolf Hitler “severo ma giusto”?