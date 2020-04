Puglia – Elezioni: Comuni e Regioni chiamati al voto

Sono sette le Regioni attese alle urne: Puglia, Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Valle D’Aosta.

In Puglia i candidati sono: Michele Emiliano per il centrosinistra, senza l’appoggio di Italia Viva e “Azione” di Carlo Calenda;

Raffaele Fitto per il centrodestra anche se Salvini ha intenzione di imporre un suo candidato. Tra i papabili Massimo Casanova e Nuccio Altieri;

Antonella Laricchia per M5s, già consigliera regionale.

In Puglia le elezioni Comunali 2020 si terranno in 39 comuni: 10 con più di 15 mila abitanti e 29 con meno di 15 mila abitanti; 2 i capoluoghi di provincia: Trani e Andria che tra l’altro sono anche gli unici due comuni chiamati alle urne nella sesta provincia pugliese.

Provincia di Bari

Bitetto, Capurso, Corato, Grumo Appula, Modugno, Palo del Colle

Provincia BAT

Andria, Trani

Provincia di Brindisi

Ceglie Messapica, Erchie, Latiano, San Vito dei Normanni,

Provincia di Foggia

Accadia, Cagnano Varano, Casalvecchio di Puglia, Mattinata,

Monteleone di Puglia, Ordona,

Rocchetta Sant’Antonio

Provincia di Lecce

Arnesano, Calimera, Corigliano d’Otranto, Cutrofiano, Gagliano del Capo, Maglie, Marano,

Melpignano, Monteroni di Lecce,

Porto Cesareo, Presicce-Acquarica,

Racale, San Pietro in Lama,

Sogliano Cavour, Surbo, Veglie

Provincia di Taranto

Manduria, Montemesola