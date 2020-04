Batmagazine live: intervista al governatore pugliese Emiliano. VIDEO

La massima istituzione della Regione Puglia, Michele Emiliano, è intervenuto in diretta durante l’approfondimento giornalistico “Batmagazie live” in programma dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 18.

Batmagazie – Presidente, oggi, giovedì 23 apriel, è stata convocata la conferenza delle Regioni per la preparazione della Fase 2 dell’emergenza coronavirus. In un momento di pausa è stato così gentile da collegarsi in diretta sulla pagina facebook di Batmagzine. Ci vuole aggiornare in tempo reale.

Emiliano – Oggi c’è stata una riunione importante per stabilire quali saranno le attività che dovranno ripartire per prime, con quale ordine e in quali date. Dovete sapere che è in corso una discussione molto importante con il Governo che sta individuando alcune priorità. Sicuramente tra queste c’è la riapertura delle aziende. Le prime saranno quelle che hanno problemi di competizione internazionale, per evitare che perdano quote di mercato a causa della concorrenza di altre imprese, poi quelle che hanno una funzione strategica e che non possono essere fermate e le imprese che sono nelle migliori condizioni organizzative e che possono garantire minor rischio per i lavoratori e dipendenti.

Siamo preoccupati per le aziende turistiche e legate agli eventi, specie il wedding che aveva un fatturato di quasi un miliardo di euro. Di qui la mia richiesta di un maggiore sostegno, poichè, molto probabilmente, partiranno per ultime in quanto c’è maggiore contatto e limitare le distanze è difficile. Un settore che soffrirà di più. Bisognerà dare un sostegno perchè non possiamo consentire che un simile capitale che ha dato economia alla nostra Regione possa rischiare di perdere il suoi asset fondamentali.Dobbiamo superare questa stagione e conservare questo patrimonio inestimabil.

Batmagazine – C’è possibilità che alcuni settori, come il tessile, ripartano il 27 aprile, in anticipo rispetto al 4 maggio

Emiliano – Anticipazioni rispetto al 4 maggio non sono probabili anche se è possibili rimanere in fabbrica per preparararsi alla ripartenza il prima possibile.

I dati coronavirus sono ancora ballerini, si va verso l’azzeramento, ma una decina di casi in più renderebbe insicura la ripartenza. Ci vuole attenzione igienica che comporterà un aggravio dei costi. Bisogna lavorare insieme.

Batmagazine – Pe i venditori ambulanti, del settore moda, casalinghi e edilizia che futuro si prospetta a breve. Ci sono agevolazioni?

Emiliano – La Regione Puglia utilizzerà i fondi nazionali ed europei destinati alle infrastrutture della Puglia per dare fiato alle aziende: saranno concessi mutui a lunghissimo termine con una percentuale di fondo perduto e permetteremo alla pmi di riprendere la produzione. Decisiva sarà la risposta dell’Unione Europea che dovrà comprendere che in casi di pandemia non valgono le leggi dell’economia.

Poi ci sono gli aiuti alle persone: abbiamo erogato 22 milioni di euro ai Comuni, 36 milioni per il reddito di dignità, altri fondi per il fitto casa. Siamo pronti a discutere con tutti gli organi sindacali per altre misure a sostegno. Stiamo finanziando gli assegni di cura per disabilità gravissime e garantiremo sostegno alle aziende in caso di contagi dei lavoratori. Infine, non dimentico di dire che molte imprese pugliesi ci hanno dato una mano enorme per ciò che serviva per l’emergenza, come mascherine, dispositivi di protezione individuali, denaro e ventilatori.

Sulla manodopera sottolineo che in ogni settore ci vuole competenza, agricoltura compresa. La tradizione dell’agricoltura in Puglia va comunque sostenuta.

Mancano i lavoratori nei campi perchè è un lavoro duro e in questo momento non ci sono i migranti per motivi di emergenza. Siamo comunque in contatto con le aziende agricole

