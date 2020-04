Batmagazine live, Lucia Forte e Felice Gemiti, eccellenze di Puglia. VIDEO

In diretta sulla pagina Facebook di Batmagazine, il presidente della Rgione Puglia, Michele Emiliano ha voluto elogiare gli ospiti che lo hanno affiancato durante l’approfondimento giornalistico: Lucia Forte, Amministratrice delegata di Oropan Spa di Altamura, azienda pugliese attiva nel settore del pane e dei prodotti da forno tradizionali e Felice Gemiti, della Gemitex Spa, azienda tessile, leader nel mondo nella produzione e commercializzazione di articoli per l’arredo della casa.

In particolari si è soffermato sull’organizzazione del lavoro delle due aziende, ritenute da Emiliano TOP e modernissime sotto l’aspetto tecnologico e della tutela dei lavoratori. In particolare Oropan, in quanto settore alimentare, non ha mai smesso di rifornire la catena alimentare e di produrre pane e prodotti da forno, garantendo e assicurando la tutela di 160 lavoratori.

“Prima che si evolvesse lo scenario che stiamo vivendo, ha detto Lucia Forte, abbiamo definito un protocollo di sicurezza, un programma di emergenza per poter fronteggiare e mitigare il rischio da contagio ponendo come primario obiettivo la salvaguardia dei lavoratori in un’ottica di continuità aziendale perchè producendo e commercializzando un bene primario come il pane non potevamo fermarci. Abbiamo acquistato i Dpi, salvaguardato i livelli occupazionali. e adesso si corre il rischio dei contagi che comporterebbero sostituzione di personale, pagamento della malattia. Di qui la richiesta di intervento delle istituzioni.

Sotto la lente d’ingrandimento la fase 1 e la fase 2 dell’emergenza sanitaria che sta comportando un incremento dei costi operativi che il credito d’imposta, come misura a sostegno, lascia gli imprenditori perplessi in quanto copre il 50% dei costi.

Come azienda tessile, afferma Felice Gemiti, siamo stati fermi a riflettere su come riorganizzare la ripartenza. Del resto il cambio di visione della conduzione della vita improntata più sullo stare a case e sulla famiglia può agevolare il nostro settore in quanto si consumeranno maggiormente articoli per la casa. Crescerà anche l’acquisto con line e bisognerà incrementare la tecnologia.

Spazio anche alla solidarietà, che spesso le grandi aziende non dimenticano.

“Come Oropan, ha detto Lucia Forte, abbiamo organizzato una raccolta fondi per l’acquisto di Dpi, tute, guanti e mascherine e destinanto risorse per acquisto di ventilatori per il Policlinico di Bari per stare vicino ai medici e agli operatori sanitari. Un gesto che personalmente mi riempie il cuore, anche se poi non abbiamo potuto portare

l’IVA in detrazione e quindi è diventata un costo in quanto l’attivita di produzione di pane non è correlata all’acquisto di macchinari sanitari”.

Stessa situazione per l’associazione onlus “Amici Per La Vita” di cui è presidenteil patron della Gemitex.

I costi derivanti dall’IVA, dice Felice Gemiti, potevano essere spesi per ulteriori atti benefici.

Rammarico per la nostra bella Puglia che quest’anno non potrà vivere di turismo che è il nostro orgoglio. Ci sarà spazio per la cultura.

Gli imprenditori sono convinti che cambiando il trend di acquisti e le abitudini porteranno a creare nuove occupazioni con dipendenti che dovranno abituarsi a lavorare H24 con tre turni, perchè si lavora anche su mercati internazionali che hanno orari diversi da quelli italiani. Ciò significa abbattimento dei costi e maggiore occupazione

VIDEO

https://www.facebook.com/BatMagazine/videos/225864728719514/