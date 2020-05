Barletta – Messa in sicurezza nelle scuole, Cascella (PD) : “Auspichiamo che l’amministrazione prenda in considerazione la preziosa occasione”

È notizia di questi ultimi giorni la messa a disposizione, da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di 320 milioni di euro nell’ambito della programmazione unica nazionale 2018-2020 per consentire alle Regioni di effettuare interventi di messa in sicurezza nelle scuole dei loro territori.

È quanto afferma in una nota stampa Rosa Cascella segretario cittadino del PD – Barletta –

Tali risorse si aggiungono ai 510 milioni già assegnati agli enti locali lo scorso 10 marzo 2020.

L’amministrazione provinciale della BAT si è già attivata in tal senso candidando tre plessi scolastici per un totale di 15 milioni di euro.

Al Comune di Barletta abbiamo a disposizione tanti progetti definitivi, approvati dalla precedente amministrazione comunale, che potrebbero essere candidati ai suddetti finanziamenti, come quello relativo all’adeguamento sismico della scuola “Massimo D’Azeglio” o al miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell’infanzia “Maria Montessori”.

Auspichiamo – prosegue Cascella – che l’amministrazione comunale voglia prendere in seria considerazione la preziosa occasione presentatasi in un momento di grave crisi per tutto il Paese.

Non vorremmo che questa opportunità andasse perduta come già accaduto in passato, quando il Comune non fu in grado di intercettare i finanziamenti previsti dall’Avviso Pubblico per la selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale, scaduti il 15 giugno 2019.

Tale avviso dava la possibilità di finanziare progetti sperimentali rivolti all’innovazione sociale fino ad un importo massimo di € 1.600.000, che in questo periodo sarebbero stati manna dal cielo.

Inspiegabile, inoltre, perché il Comune di Barletta non abbia partecipato all’Avviso Pubblico regionale per il finanziamento di progetti volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo che dava la possibilità di sovvenzionare interventi come la realizzazione ex-novo o la riqualificazione di un impianto sportivo, e conosciamo bene la carenza e lo stato di degrado di tali strutture nella nostra città.

In riferimento alla dotazione di impianti sportivi, vorremmo ricordare agli amministratori che, con D.G.R. n. 324 del 10-03-2020, è stata incrementata di € 7.000.000 la dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico 2019 volto alla realizzazione di interventi di potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo dei Comuni adottato a valere sull’Azione 9.14 “Interventi per la diffusione della legalità” del POR Puglia 2014-2020.

Il Partito Democratico continua a svolgere il proprio ruolo propositivo nell’interesse dei cittadini e, crediamo, anche di questa amministrazione.

Il sindaco e la sua giunta cambino marcia – conclude l’esponente PD – rispetto a due anni in cui si è fatto troppo poco e si attivino per una programmazione di grandi opere a lungo termine, attraverso azioni concrete e dirette, in modo da riuscire ad intercettare finanziamenti e poter lasciare in eredità una città più sicura, innovativa e vivibile.”