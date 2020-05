Trani – Assessore Briguglio: concessi finanziamenti per 650 mila euro dal GAL Ponte Lama

“In un periodo di emergenza sanitaria annunciare la concessione di due finanziamenti per un importo di 650 mila euro in favore di opere pubbliche deve invitarci a riflettere sul fatto che l’amministrazione comunale, nonostante tutto, ha continuato a lavorare nell’interesse della città e dei cittadini”.

A dichiararlo è l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Trani, Domenico Briguglio.



L’amministrazione Comunale è risultata assegnataria di due finanziamenti a fondo perduto da parte del GAL PONTE LAMA.

Nello specifico la somma di 400 mila euro per la manutenzione straordinaria della Biblioteca Comunale G. Bovio e la somma di 250 mila euro per la riqualificazione della viabilità rurale ricadente nell’agro di Trani.

Il Comune di Trani, a fine febbraio, con delibera di Giunta ha inteso partecipare a due avvisi pubblici del GAL PONTE LAMA.

Il primo avviso relativo alla presentazione delle domande di sostegno – Azione 4 – “Intervento 4.4 – “Investimentoi su piccola scala per il miglioramente e la riqualificazione sostanziale della viabilità comunale e vicinale dell’agro”, facente parte del F.E.A.S.R. – Programma di sviluppo rurale della Regione Puglia 2014-2020 per 250 mila euro. A tal proposito l’ area Lavori Pubblici del Comune di Trani ha provveduto a redigere un progetto definitivo/esecutivo dei lavori di miglioramento di alcune strade dell’agro di Trani particolarmente ammalorate e di particolare fruizione da parte delle aziende agricole.

Il secondo avviso relativo alla presentazione delle domande di sostegno – Azione 4 – “Intervento 4.2 – “Realizzazione, ristrutturazione, e informatizzazione di infrastrutture finalizzate all’introduzione, miglioramento e/o espansione dei servizi di base a livello locale per la popolazione rurale”, nell’ambito del PSR Regione Puglia 2014/2020 per la somma di 400 mila euro.

Per il seguente avviso il Dirigente della terza Area Patrimonio e Lavori Pubblici aveva individuato Palazzo Vischi, ex sede della Biblioteca Comunale di Trani, ma il coinvolgimento di soggetti privati proprietari e il conseguente rallentamento ha fatto si che l’amministrazione candidasse l’attuale edificio che ospita la biblioteca comunale G. Bovio. Il progetto definitivo e lo studio di fattibilità tecnico economica finalizzato alla partecipazione al bando regionale, è stato redatto dall’Arch. Francesco Stefanachi.

Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno

“Ringrazio i dirigenti e lo staff dell’ufficio tecnico comunale. ìnsieme al mio assessorato e su sollecitazione del sindaco, Amedeo Bottaro, abbiamo portato a casa un ulteriore risultato per la cittadinanza”, conclude Briguglio