Barletta – L’ Orto Botanico sarà sede provinciale della Protezione civile e degli uffici di comando dei vigili del fuoco. Foto

Sono stati consegnati oggi pomeriggio i lavori per realizzare, all’interno dell’immobile dell’Orto Botanico di Barletta, in viale Marconi, la sede provinciale della Bat della Protezione civile e, al piano terra, quella amministrativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

In seguito a una convenzione fra il comune di Barletta e la regione Puglia, sottoscritta a giugno del 2019, l’Amministrazione comunale ha concesso in comodato d’uso gratuito alla Regione per sei anni l’Orto Botanico, a ridosso dell’ex Distilleria, sia l’immobile originariamente destinato a ospitare una zona didattica sia il giardino.

I lavori di adeguamento, che conserveranno la struttura originale del luogo e ripareranno i danni causati dai ripetuti atti vandalici perpetrati negli anni, dureranno 70 giorni, mentre sono già stati acquistati dalla regione Puglia i beni mobili e le attrezzature utili alla funzionalità di quel luogo per l’uso stabilito.

“Questo vuol dire che nel giro di circa due mesi – ha detto il sindaco Cosimo Cannito – la città finalmente potrà fruire di questo luogo e, soprattutto, delle importanti sedi istituzionali che ospiterà”.

“Non è stato un obiettivo semplice da raggiungere – ha aggiunto Cannito – ma cominciamo a vederne il principio e, a tal proposito, voglio ricordare come tale idea è emersa, tempo fa, dal confronto con il consigliere regionale Ruggiero Mennea, presidente del Comitato permanente di Protezione civile della regione Puglia, grazie anche al comandante provinciale dei vigili del Fuoco, Domenico De Pinto, che ha creduto in questo progetto”.

Sia Mennea sia De Pinto erano presenti oggi pomeriggio insieme al primo cittadino e ai responsabili della ditta che eseguirà i lavori.

“Mancava in questa provincia una sede della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco – ha concluso il sindaco – e questo luogo ci è sembrato il più idoneo per accoglierle offrendo alla città e all’intero territorio servizi importanti”.

“Avevo il desiderio di riempire un vuoto, ossia di portare qui una sede provinciale della Protezione civile – ha poi evidenziato Mennea – perché in questa provincia spesso ci si dimentica di istituire le sedi provinciali.

Abbiamo individuato questo luogo, ritenendolo appunto ideale per questa iniziativa così da renderla reale e funzionale per l’intero territorio provinciale : accoglieremo il coordinamento provinciale dei volontari oltre ad alcuni nostri funzionari che svolgeranno l’attività di protezione civile in questa sede ufficiale.

In più – ha proseguito il presidente del Comitato permanente di Protezione Civile – abbiamo previsto un accordo con il comando provinciale dei vigili del fuoco (per ciò che concerne la parte amministrativa) che sarà ospitato in questo stesso stabile; l’istituzione di questa sede rappresenta altresì un’opportunità per restituire un’opera pubblica, dismessa ormai da anni, all’intera provincia.

Del resto – ha infine chiosato il consigliere regionale – in questo momento di emergenza sanitaria, la nascita della sede assume un significato ancora più forte perché fa sentire ai cittadini la presenza fisica di una parte importante del sistema regionale di protezione civile e poi perché sarà l’occasione per fare anche tanta formazione e altrettanta comunicazione alla popolazione rendendola così sempre più consapevole e informata in merito a quelli che sono i rischi che corre sul nostro territorio.”