Anche tu sei stato preso in giro da Gian Marco Saolini?

di Antonio Leonetti

Classe 1988, romano, GianMarcoSaolini è definito un troll: nello slang internauta è un soggetto che interagisce con gli altri tramite messaggi provocatori, irritanti, fuori tema o semplicemente senza senso, con il solo obiettivo di disturbare la comunicazione e fomentare gli animi.

La sua pagina FB contiene circa 150 mila followers, palesemente fake, le sue news vengono condivise da teenagers e da un pubblico adulto.

GianMarco è sempre sul pezzo, sfogliando la sua pagina riportiamo tra gli ultimi video quello di un agente scelto che si trova in ambasciata in Somalia e che dichiara di avere informazioni top secret.

Durante le fasi acute del lockdown da corona virus GianMarco che spesso si immedesima in un attore alle prime armi, ci mostra dei video di alcuni proprietari di locali e di infermieri che divulgano informazioni sul covid19 e di reazioni dei cittadini spazientiti: il tutto oramai è ben coagulato da ironia e finzione.

Le attività di Saolini nascono circa dieci anni orsono: ha fondato due siti web – il Corriere del Corsaro e news24roma.com,oltre al suo personale www.gianmarcosaolini.it,in aggiunta due pagine facebook una specifica a sé stesso e l’altra una versione oscura di Gianni Morandi – Gianni Il Malvagio.

Tra le più famose bufale dispese dallo pseudo attore ricordiamo il “fondo per i parlamentari in crisi” lanciato dal Senatore Cirenga, anch’esso un personaggio inventato; camuffato da giornalista della sala stampa del Festival di Sanremo aveva provato a infangare la vittoria del giovane cantante Mahmood divulgando una fake riguardo un complotto del PD (partito democratico).

Saolini è astuto, la sua comunicazione è spesso retorica sapendo creare nell’ascoltatore quel velo di mistero e di pericolo che tiene attiva l’attenzione: forse GianMarcoSaoliniè bravo nell’interpretare quello che molta gente vuole sentirsi dire.



Molti suoi video diventano virali sia come condivisione comica, ma molto spesso perché ritenuti reali: tanti suoi followers non avendo maturato senso critico, tardivamente captano l’ironia o la retoricità dei suoi messaggi.

In un’intervista al quotidiano La Stampa, Saolini definisce i suoi video messaggi, le sue fake news come una nuova satira alla quale la gente non è ancora pronta – “non è colpa delle mie bufale se la gente è razzista. Molti mi accusano di alimentare il razzismo ma non è affatto così: quella gente era razzista già da prima… Io faccio questi video perché mi divertono. Basterebbe approfondire un minuto ma la gente non lo fa”.

L’ultima delle sue creazioni sembra essere il sito web fonteverificata.it che si prefigge l’analisi delle news affinché si scovino le bufale di cui il mondo internet ne è il primo diffusore.

Saolini è definibile anche un personaggio arguto che con astuzia gestisce l’ingenuità di molti, convertendola a proprio vantaggio monetario: è evidente che i video pubblicati sono falsi, sono un meccanismo strategico affinché l’arguto internauta possa cavalcare le news del momento contrapponendole alle sue bufale.

GianMarcoSaolini interpreta al meglio gli humor della gente, tra un sottile populismo e una percezione di sadismo che attraversano la società che si è disabituata al senso critico: sottolineiamo la necessità di verificare le notizie, leggere da fonti diverse senza delegare le proprie emozioni alla rapidità e superficialità di commenti insipidi.