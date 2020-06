Margherita – Bandiera Blu 2020, sabato prossimo la cerimonia di conferimento

Si terrà sabato 13 giugno con inizio alle 19.30 in Piazza Libertà la cerimonia di inaugurazione della Bandiera Blu, di cui le spiagge di Margherita di Savoia si fregiano per il settimo anno consecutivo. La manifestazione, che avrà luogo nel rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, vedrà la partecipazione, tra le altre autorità, del Ministro per gli Affari Regionali, on. Francesco Boccia, di S.E. il Prefetto di Barletta-Andria-Trani, Maurizio Valiante, del Comandante della Direzione Marittima di Bari della Guardia Costiera Contrammiraglio, Giuseppe Meli, del presidente di FEE Italia (Foundation for Environmental Education, l’organizzazione che conferisce annualmente il prestigioso vessillo), Claudio Mazza e del presidente dell’Associazione Stabilimenti Balneari Antonio Capacchione.

A fare gli onori di casa il sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, che sottolinea così l’importanza del riconoscimento: «L’attribuzione della Bandiera Blu al mare di Margherita di Savoia è ormai divenuta una piacevole consuetudine ma è tanto più importante quest’anno proprio perché, a seguito della nota emergenza sanitaria, c’è bisogno di supportare gli sforzi dei nostri operatori turistici che si stanno adoperando con grande generosità per garantire la massima sicurezza per le nostre spiagge e per sostenere un settore di fondamentale importanza per la nostra economia, che rischia di pagare un prezzo pesante alla situazione venutasi a creare negli scorsi mesi.

È importante sottolineare la serietà dei gestori dei nostri stabilimenti balneari, che con grande scrupolo si stanno attenendo alle misure di sicurezza adottate per far fronte a questa situazione. Anche se i dati di questi giorni lasciano ben sperare, ovviamente anche la cerimonia di sabato 13 giugno sarà all’insegna della sobrietà perché non dobbiamo dimenticare la tragedia che ci ha colpito e quanti hanno perso la vita per colpa di questo nemico invisibile che non è stato ancora definitivamente debellato.

La settima Bandiera Blu attribuita alla città di Margherita di Savoia assume inoltre particolare rilevanza perché, come è stato rilevato, la Puglia è, assieme alla Sardegna, al top della qualità per la balneazione in Italia. In particolare abbiamo rilevato con grande soddisfazione come il giudizio sulle nostre acque marittime, da un punto all’altro del litorale di Margherita di Savoia, sia stato unanimemente classificato come eccellente: un dato che ci riempie di orgoglio e che ci porta a rilanciare con ancora più determinazione la nostra sfida per promuovere il nostro territorio in chiave turistica».