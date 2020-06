La protesta dei fotografi della BAT a Roma e Bari. FOTO

Da Bari a Roma per far sentire la propria voce.

C’erano anche i fotografi professionisti pugliesi e della BAT a manifestare il disagio di un settore ormai dimenticato dai provvedimenti governativi nazionali e ormai in ginocchio.

A Roma c’era anche il presidente nazionale del Fondo Internazionale per la Fotografia, il barlettano Ruggiero Dibenedetto.

“Dobbiamo ripartire con le dovute precauzioni, non possiamo affondare fino ad aprile 2021 il settore wedding sarà fermo e molti professionisti saranno costretti a chiudere le proprie attività”.

Il FIOF chiede di poter ripartire per evitare un ulteriore crollo

dei matrimoni che al sud non sono solo cerimonie, m anche eventi strettamente correlati a folklore e tradizioni familiari, con riunioni e conseguenti assembramenti.

Protesta anche a Bari di fronte al Consiglio Regionale della Puglia.



Nonostante eventi e matrimoni siano stati autorizzati dal Presidente Emiliano molti sono stati rinviati al 2021. Pertanto i fotografi professionisti chiedono un sostegno straordinario.

#riaprireperFareCosa lo slogan che ha caratterizzato la protesta