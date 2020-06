La provincia di Barletta-Andria-Trani è Covid-free: 28 giorni consecutivi senza contagi

Barletta-Andria-Trani è COVID-FREE. Il 25 giugno la provincia di Barletta-Andria-Trani raggiunge questo importante traguardo. Anche la provincia di Taranto sarebbe diventata ieri Covid-free ma si è registrato un nuovo caso e ricordiamo che basta un solo positivo perché il conto alla rovescia ricominci da capo.

Nella mappa del Sole 24 Ore, creata dal giornalista Riccardo Saporiti, si evidenziano le altre province Covid-free in Italia: Crotone, Ascoli Piceno, Cosenza, Catanzaro e Potenza. L’Organizzazione mondiale della sanità per dichiarare conclusa una pandemia richiede due cicli di incubazione senza nuovi contagi, quindi per il Covid-19 si tratta di un periodo di 28 giorni senza nuovi positivi ovvero, senza che venga registrato alcun caso di contagio.

Il bollettino quotidiano emesso dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile mostra che in Puglia gli attualmente positivi sono 173 di cui 27 ricoverati con sintomi e 146 in isolamento domiciliare. I casi totali registrati nella nostra regione sono 4.530. I tamponi analizzati sono 170.284 e i casi testati o tamponi diagnostici 112.532. Ulteriori piccoli passi verso la fine della pandemia.