Canosa – Confederimprese: Angelo Antonio Limitone nominato Segretario Regionale

La Giunta Nazionale di Confederimprese, come da giusta delibera, ha nominato Segretario Regionale pugliese della Confederimprese, Angelo Antonio Limitone.

Guiderà l’associazione di imprese per il triennio 2020-2023. Al suo fianco una squadra di quattordici consiglieri nel segno della continuità.

“Assumo con grande orgoglio e motivazione la guida di Confederimprese Puglia, nella consapevolezza di poter continuare a contribuire allo sviluppo dell’ecosistema nazionale delle startup, attraverso un attore che dal 2004 opera assiduamente per la creazione di realtà imprenditoriali innovative che incorporano il meglio della ricerca prodotta dalle Università italiane. Ringrazio il presidente nazionale, Luca Silvestrone, per la sua instancabile guida negli ultimi tre anni, certo di poter contare ancora sul suo supporto”.

Confederimprese, da 15 anni al servizio delle aziende e delle persone, nasce il 4 ottobre 2008 come la fisiologica evoluzione di Assimpresa, florida esperienza associativa durata 15 anni e condotta dal presidente, Luca Silvestrone.

Lavorando sodo, l’associazione ha raggiunto la quota record di 27.000 imprese iscritte, con un trend in continua crescita. Un’Associazione sui generis. Si tratta di un’associazione originale, fuori dagli schemi, propositiva, orientata a creare opportunità di business per le aziende e a sviluppare le potenzialità del territorio, rappresentando gli interessi delle Imprese e dei loro imprenditori.

Confederimprese nasce come un Centro Servizi in grado di supportare l’Impresa in ogni aspetto relativo sia alle necessità pratiche che alle nuove progettualità. A tal scopo, al suo interno esistono anche aree dedicate alla Formazione, all’Ambiente e all’Energia, al fine di rendere le aziende competitive a tutti i livelli.

I Punti di Forza

I punti di forza di Confederimprese risiedono in una variegata serie di servizi specializzati: la presenza diretta negli Stati Europei ed Internazionali, la totale dedizione al cliente, le competenze tecniche e manageriali di altissimo profilo, le relazioni internazionali con i governi, il tutto supportato da una organizzazione flessibile ed evoluta, continuamente impegnata ad accrescere le proprie competenze relazionali, linguistiche e culturali nel mercato globale.

I Numeri di Confederimprese

72 workshop nel 2018, 8.000 ore di formazione, 378 incontri bilaterali, 86% di cause vinte con erario,

+21% crescita media annua degli associati e 92% soddisfazione degli associati, arrivati a quota 27.000 tra i quali:

9.500 Artigiani;

5.500 Commercianti;

3.500 Piccoli Industriali;

2.500 altre categorie.

Confederimprese agevola il lavoro degli imprenditori mettendo al centro le persone.

Con l’affiliazione dello sportello al cittadino BAT sotto la guida di Angelo Antonio Limitone, siamo in grado di dare alle imprese professione e competenze necessarie al problem solving delle imprese cercando di creare lavoro e opportunità necessarie allo sviluppo del territorio