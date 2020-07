Trinitapoli – Il sindaco Di Feo si dimette e si candida alle regionali 2020 a sostegno di Fitto. Video

Dopo le dimissioni annunciate martedì 30 giugno in qualità di sindaco di Trinitapoli (in carica da 9 anni) Francesco Difeo annuncia la sua candidatura alle regionali 2020 come consigliere regionale a sostegno del candidato presidente del centrodestra: il meloniano Raffaele Fitto.

Di Feo, che concorrera’ al consiglio regionale con “Fratelli d’Italia” nel collegio della Bat, resterà in carica per altri venti giorni, poi a settembre Trinitapoli eleggerà anche il suo nuovo sindaco, nel frattempo sarà nominato un commissario prefettizio.

“Siamo riusciti a modificare la nostra città e a farla crescere – ha affermato Difeo nel corso della conferenza stampa tenutasi ieri mattina a Palazzo di città – Venerdì in Prefettura stipuleremo un patto per la sicurezza di Trinitapoli ovvero un laboratorio che possa monitorare la nostra città ”

“Non ho mai tradito nessuno, ma ho sempre operato per il bene di questa città. – ha proseguito Di Feo –

“Quella delle regionali sarà la partita delle partite, la Puglia deve cambiare pagina con Fitto, pertanto devo ringraziare lo stesso onorevole Fitto e l’onorevole Gemmato che hanno richiesto fortemente la mia candidatura, così come devo ovviamente ringraziare Giorgia Meloni per il suo impegno in ambito nazionale e internazionale, ringrazio anche Raimondo Lima (segretario provinciale di Fratelli d’Italia).

” Se riuscirò ad arrivare in Regione – ha poi concluso il candidato (FdI) al consiglio regionale – farò in modo che Trinitapoli sistemi la sua rete stradale, è una priorità: creare una circonvallazione che ci colleghi con Margherita e San Ferdinando in modo da raggiungere più facilmente la statale 16 Bis, così come è importante che in Puglia si sblocchino i fondi del PSR perché per città come Trinitapoli l’agricoltura è vitale.”