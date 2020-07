Cambio al vertice del Rotary Andria Castelli Svevi: Pietro Marmo lascia il testimone ad Andrea Leone

Da Pietro ad Andrea: due noti imprenditori di Andria si passano il testimone alla guida del Rotary Club “Andria Castelli Svevi”. Pietro Marmo, editore di Telesveva, consolidata realtà televisiva della Sesta Provincia pugliese, ha concluso il suo anno di servizio come Presidente del sodalizio e ha ceduto il passo ad Andrea Leone, a capo di alcune tra le più importanti aziende nel settore delle costruzioni stradali e di ambiente ed ecologia.

La cerimonia, nel pieno rispetto delle prescrizioni anti-CoVid19, si è svolta allo Sporting Club di Trani, alla presenza del Governatore del Distretto 2120 del Rotary International, Sergio Sernia.

Nel suo discorso di insediamento, Leone ha rimarcato l’importanza dell’azione svolta dal Rotary sul territorio: «Continueremo a dedicare le nostre migliori energie ai service in favore della comunità, guardando alle fasce più deboli della cittadinanza. Ma questa non è una mission da delegare a pochi volenterosi: mi aspetto contributi importanti da tutti i nostri soci, in termini di idee, proposte e progetti. Per quanto riguarda me, sarò attento – insieme con tutto il Direttivo – a cercare il massimo coinvolgimento possibile, con entusiasmo e con la prospettiva di allargare sempre di più gli orizzonti del Rotary».

Pietro Marmo, dal canto suo, si è affidato a un breve ma significativo filmato per raccontare un anno reso inaspettatamente complicato dall’emergenza pandemica. «Nessuno poteva prevedere quello che è successo – ha sottolineato – eppure siamo stati capaci di trasformare un problema in una importante opportunità. La mobilitazione dei soci, la loro generosità, il loro impegno hanno consentito al Club di moltiplicare le azioni di servizio in favore della collettività. Così, accanto ai progetti annunciati per l’Anno Rotariano che volge al termine, ci siamo adoperati per donare mascherine e visiere alla Asl Bt e prodotti alimentari e beni di prima necessità alle famiglie messe in difficoltà dal lockdown. Inoltre, abbiamo contribuito alle iniziative adottate dal Distretto 2120 per dotare la protezione Civile di Puglia e Basilicata di dispositivi di protezione individuale».

La cerimonia del Passaggio del Martelletto è stata anche l’occasione per salutare la conclusione dell’esperienza di Sergio Sernia da Governatore del Distretto 2120. Leone e Marmo hanno evidenziato: «Dopo oltre 30 anni dalla costituzione, il Club Andria Castelli Svevi ha espresso per la prima volta la guida distrettuale dell’organizzazione. Per noi è stato e resterà motivo di profondo orgoglio aver “prestato” Sergio Sernia al livello superiore della nostra organizzazione, soprattutto per la capacità di aggregazione e per lo spirito innovativo che ha saputo introdurre durante il suo mandato».