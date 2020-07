Barletta – Inaugurazione sede provinciale Protezione civile e uffici amministrativi dei vigili del fuoco

“Quella di oggi è una tappa storica per la nostra provincia: dotarsi di una struttura di protezione civile territoriale insieme agli uffici amministrativi dei vigili del fuoco, in attesa di avere il comando provinciale, dà molta forza e rende questo territorio più efficiente, soprattutto sul piano della diffusione della cultura di protezione civile.

In questa struttura noi organizzeremo anche i corsi di formazione per i cittadini, per i volontari e gli amministratori pubblici. Quindi sarà un presidio di sicurezza, ma soprattutto di diffusione della cultura di protezione civile”.

È quanto ha affermato stamane Ruggiero Mennea, presidente del Comitato permanente della Protezione civile regionale, inaugurando nell’Orto botanico di Barletta il distaccamento provinciale della Protezione civile della Regione Puglia, che ospita anche la sede amministrativa del comando provinciale dei Vigili del fuoco della Bat.

Per l’occasione sono intervenuti il capo Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, e il capo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Fabio Dattilo, oltre al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al suo vice Antonio Nunziante, e alle autorità locali tra cui il sindaco Cosimo Damiano Cannito.

Quanto alla nuova sede operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco, Mennea ha precisato che: “È stata già individuata la stazione appaltante per i lavori di rifunzionalizzazione dell’ex mattatoio, destinato a ospitarla. I tempi saranno molto celeri e credo che, entro il 2021, sia ipotizzabile inaugurare la nuova sede operativa”.

“Ringrazio – ha evidenziato – Borrelli e Dattilo per essere stati qui oggi, a testimonianza del ruolo strategico che la Regione Puglia riveste nello scacchiere della Protezione civile italiana, così come ricordato in questa occasione anche dal presidente Emiliano. Per quel che mi riguarda – ha concluso Mennea – il mio impegno per la Protezione civile è a beneficio della comunità ed è l’essenza stessa del mio impegno politico”.

“Ogni volta che torno qui in Puglia vedo i progressi della protezione civile in questo territorio – ha poi aggiunto il capo Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli- Quella di oggi è una delle tappe che fa riferimento a tutto ciò sta facendo la Protezione civile regionale nel solco dell’attività nazionale. C’è bisogno di diffondere la cultura della protezione civile nelle scuole e quest’anno da settembre, nell’ambito della reintroduzione dell’educazione civica, sarà prevista anche la formazione base della protezione civile. “

” Non abbassiamo la guardia contro il Covid – ha invece sottolineato il capo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Fabio Dattilo – Questa battaglia non è vinta specie quando si apriranno completamente le frontiere. Protezione Civile e Vigili del fuoco sono la stessa cosa e oggi li avete messi vicini in un luogo bellissimo. “

“Speriamo di completare entro l’anno anche la questura di Andria, così da completare la governance della sicurezza in questo territorio ” – ha poi chiosato il Prefetto Vailante –

” Sono orgoglioso di essere l’autorità di gestione della protezione civile in Puglia – ha infine aggiunto il governatore Michele Emiliano – Il distintivo della Protezione Civile è diventato parte di me se ripenso al Covid-19, la Protezione Civile è stata indispensabile per salvare la Regione Puglia da un’ondata epidemica che non è da sottovalutare considerando che abbiamo perso più di 5mila persone e abbiamo registrato più di 4.500 contagi “

” Un giardino, sul modello di quelli persiani, suddiviso in quattro parti, in pieno centro urbano; uno scrigno che racchiude l’essenza e l’identità rurale e paesaggistica della Puglia e del bacino Mediterraneo.

È quanto afferma in una nota il sindaco di Barletta Cosimo Cannito.

“Così si presenta l’Orto botanico di Barletta che, per il momento, potrà essere ammirato solo dall’alto di una passerella che ne definisce una delle direttrici, quella che lo attraversa da est a ovest e che corre parallela alla sottostante via dell’acqua, che oggi torna finalmente a scorrere, evocativa ed elegante.

Da oggi quel luogo, completato nel 2011 e che era diventato un rudere prima ancora di essere mai stato utilizzato per lo scopo col quale era stato immaginato e progettato dall’architetto Carlo Gasparrini quasi 20 anni fa, comincerà la sua nuova vita nel rispetto dell’originaria funzione, quella di “cerniera verde” fra il centro e la periferia, al servizio dei cittadini.

Vandalizzato, abbandonato al degrado, oggetto di un’inchiesta giudiziaria per il rinvenimento di rifiuti tombati nel terreno, l’Orto botanico e l’annessa palazzina, sono stati rifunzionalizzati. I pavimenti e gli infissi sono stati cambiati, le vetrate, più volte infrante, sono state sostituite, come pure le parti in legno ammalorate e gli impianti tecnologici, vetusti e danneggiati, per alcune parti persino oggetto di furti, sono stati resi efficienti e all’avanguardia dal punto di vista energetico. Anche l’ascensore, mai entrato in funzione, è stato ripristinato.

A questo luogo – prosegue il sindaco di Barletta – si accederà dall’ingresso principale di Via Leonardo Da Vinci, attraverso una passerella dalla quale ammirare il giardino, a cui non si potrà accedere fino a quando non sarà effettuata la bonifica, previo progetto di caratterizzazione affidato a uno studio di ingegneria di Manfredonia.

La passerella porta al terrazzo della palazzina che ospiterà al piano terra gli uffici amministrativi del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, in attesa che il Ministero dell’Interno dia corso alla realizzazione delle sede provinciale, e a quello superiore il distaccamento provinciale della Protezione civile della Regione Puglia.

È stata allestita un’aula didattica multimediale per tenere incontri, corsi, convegni sia interni per la protezione civile e i vigili del fuoco, sia aperti all’esterno, consentendo la fruizione pubblica di quel luogo, che potrà anche essere visitato rispettando così la sua originaria vocazione didattico – museale.

“Quello di oggi non è un normale taglio di nastro – rimarca il primo cittadino – ma è una inaugurazione speciale a cui tengo moltissimo. Non mi sono mai risparmiato, negli ultimi undici anni della mia attività politica, da consigliere comunale in gran parte, è del 2009 una delle mie prime interrogazioni in aula per conoscere gli indirizzi di gestione di questo luogo, e poi da sindaco, per l’apertura dell’Orto botanico. Oggi riusciamo finalmente a portare a compimento il desiderio della nostra comunità cittadina di vedere funzionante questo luogo simbolo di Barletta, parte di quel sogno più grande di vedere trasformato quel che rimane di un antico stabilimento industriale, l’ex Distilleria, in una roccaforte di modernità ed eccellenza, destinata alle istituzioni, alla cultura, alla didattica e, presto, alla Cittadella della musica concentrazionaria, per quella famosa operazione di ricucitura della città, tagliata in due dalla ferrovia”.

“Per questo – ha concluso Cannito – mi piacerebbe che ci fossero, oltre ai rappresentanti istituzionali e alle autorità, anche e soprattutto i cittadini di Barletta, ai quali sono fiero e orgoglioso di presentare l’Orto Botanico in tutta la sua bellezza !”

Inaugurazione sede provinciale (Bat) della protezione civile e della sede amministrativa del comando provinciale dei vigili del fuoco a #Barletta all'interno dell'orto Botanico.Intervento del sindaco Cannito.