Barletta – Rimozione passaggi a livello, realizzato il passaggio pedonale di via Andria

Sono stati completati i lavori per la realizzazione del passaggio pedonale temporaneo che attraversa la linea ferroviaria della Bari nord e collega via Andria a via Filannino. Al medesimo, che è già operativo, si accede attraverso dei cancelli e un percorso di paletti per impedire il passaggio dei ciclomotori e scooter. I paletti non saranno da impedimento a passeggini, carrozzina e biciclette portate a mano in quel tratto.

Si informa che, attraversando la linea della Ferrotramviaria, il passaggio potrà essere temporaneamente interdetto in caso di utilizzo dei binari per il passaggio di convogli. La temporanea chiusura dello stesso sarà comunicata da Ferrotramviaria al comune e alla cittadinanza e ai pedoni sarà inibito il passaggio con la chiusura dei cancelli.

A tal proposito, si comunica che il giorno 20 luglio prossimo sarà effettuato un trasferimento di veicoli nella stazione di Barletta Scalo che interesserà l’attraversamento pedonale convenzionato con il Comune di Barletta. Durante tale trasferimento sarà inibito il passaggio pedonale a cura del personale di Ferrotramviaria tra le 8.15 e le 09.15.

“Tale opera – hanno detto il sindaco Cosimo Cannito e gli assessori alle Manutenzioni, Lucia Ricatti, e ai Lavori pubblici Gennaro Calabrese – ci consente di collegare la zona del cantiere per la rimozione dei passaggi a livello di via Andria e via Vittorio Veneto e i suoi residenti al resto della città, consentendo a chi non si sposta in auto di non rimanere bloccato per via dei lavori”. “Si tratta di un intervento fortemente voluto dai residenti – hanno aggiunto il primo cittadino e gli assessori – che ringraziamo per la pazienza e la collaborazione dimostrate”.